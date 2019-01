Elhunyt Orléans-i Henrik, Párizs grófja, francia trónkövetelő

Elhunyt 85 éves korában hétfőn Orléans-i Henrik, Párizs grófja, az utolsó uralkodó francia király egyenes ági leszármazottja - közölte a családja.



"Szomorúan jelentem be, hogy apám, őfelsége Párizs grófja ma reggel meghalt. Imádkozzunk érte!" - írta a Facebookon a fia, Jean, Vendome hercege, aki mostantól az új francia "trónörökös".



Orléans-i Henrik, az utolsó francia uralkodó, XVI. Lajos kivégzésének (1793. január 21-én) évfordulóján halt meg.



Párizs grófja XVI. Lajos testvérének volt a leszármazottja, de ősei között volt I. Lajos Fülöp francia király édesapja is, aki a forradalom után Philippe Égalité polgártársként és a Nemzeti Konvent képviselőjeként XVI. Lajos perében a király kivégzésére szavazott.



"Meghalt a király, éljen a király!" - írta a Twitteren a királypárti Action Francaise mozgalom, amely az Orléans-i ágat támogatja a Bourbonokkal szemben.



Orléans-i Henrik második volt a 11 gyermekes családban, és 66 évesen lett a francia uralkodóház feje, miután hosszú évekig tartó vita után apja 1996-ban őt ismerte el a dinasztia örökösödési rendjében.



Orléans-i Henrik 1933. június 14-én született a belgiumi Woluwé-Saint-Pierre Anjou-birtokán, a gyerekkorát Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában töltötte. A francia uralkodóház vezetőjére vonatkozó száműzetési törvény ellenére Vincent Auriol néhai köztársasági elnök engedélyezte hazatérését Franciaországba, ahol politikatudományt tanult, majd tisztként harcolt az algériai habárúban. A hadseregből 1967-ben kilépett, utána bankárként dolgozott Franciaországban és Svájcban.



Orléans-i Henrik 1957-ben lett Clermont grófja, feleségül vette Württembergi Mária-Teréziát, akivel öt gyerekük született, de 1977-től különéltek, s 1984-ben hivatalosan is elváltak, amiért apja kitagadta, és utódának unokáját, Jeant jelölte meg 1987-ben. Négy évvel később azonban Clermont grófja visszatérhetett a családi kötelékbe és 1996-ban visszanyerte a trónörökösi címét is.