Ellepte a hulladék Rómát

A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette az Il Messaggero római napilap szerdán, miután az olasz főváros utcáit ismét ellepte a kánikulában tornyosuló háztartási hulladék.



Az Il Messaggero első oldalas címe szerint az Örök Város "haldoklik" a szemétben, és a megoldást kizárólag a "tehetetlen" Virginia Raggi távozása jelentheti.



A 2016-ban megválasztott római főpolgármester leváltását szorgalmazta Giorgia Meloni a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke is. A jobbközép Hajrá Olaszország (FI) kormánybiztos kinevezését kérte a római hulladékhelyzet minél előbbi megoldására. A Codacons olasz fogyasztóvédelmi szervezet szintén Virginia Raggi távozását sürgette.



Róma városa többet érdemel - jelentette ki Matteo Salvini a Liga kormánypárt vezetője, belügyminiszter. Hozzátette, hogy pártja alternatív "városmentési" programot indít a Liga vezette római kerületekben.



Róma utcáin napok óta tornyosul az elszállítatlan háztartási hulladék, amely a közel negyven fokos hőségben egészségügyi vészhelyzetet is jelent. Az Il Messaggero adatai szerint több mint 18 ezer tonna szemét halmozódott fel az olasz főváros utcáin, a belvárosban éppúgy mint a peremkerületekben. Tele vannak az utcai tárolók, a lakosok ott helyezik el a szemetet, ahol éppen hely van. Gyakori, hogy a járdákon áll a hulladék, amelynek a szaga is egyre inkább érezhető.



A római gimnáziumokban hétfőn kezdődött érettségi írásbeli vizsgákat az iskolaigazgatók egyenesen el akarták halasztani az oktatási épületeket körbevevő szeméthegyek miatt.



A lakosok szerdán is Róma több pontján hulladéktárolókat gyújtottak fel a szeméthelyzet elleni tiltakozásként.



Virginia Raggi közleményben utasította el a vádakat hangsúlyozva, hogy munkáját tovább folytatja.



Az olasz fővárosban a hulladék begyűjtése és feldolgozása évek óta működésképtelen: a római szeméttelepek teljesen megteltek, a római háztartási hulladék 60 százalékát Olaszország más térségeibe és külföldre szállítják feldolgozásra. Ennek költsége tonnánként elérheti a 140 eurót.



Nem jobb a helyzet Nápolyban sem, ahol a külvárosban háromszáz méter hosszú szemétkupacot mértek. A szicíliai Catania és Siracusa városában is szerdán leállt a hulladék elszállítása a megtelt telepek miatt.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)