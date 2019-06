Elönti Lengyelországot a műanyag csomagolások hulladéka

Közel egymillió tonna műanyag csomagolást használ fel évente a lengyel piac, és szakértők szerint ez a mennyiség tovább nő a következő években - hangzott el a lengyel Nemzeti Kereskedelmi Kamara (KIG) Ki fog megfizetni a műanyaghulladékért című vitáján.



A szerdai rendezvényen, amelyről a PAP hírügynökség számolt be, a hulladék újrahasznosításával foglalkozó lengyel cégek képviselői is részt vettek.



A KIG szakértői szerint a műanyag csomagolás iránti igény folyamatosan növekszik. Európa például 2017-ben 51,7 millió tonnányit használt fel belőle, ami egymillió tonnával több a 2016-os szinthez képest.



Marek Sobecki, a kamara tisztségviselője elmondta, hogy Lengyelország körülbelül 3,5 millió tonna műanyagot használt fel 2017-ben, ami kilenc százalékkal volt több a megelőző évhez képest. Ebből mintegy egymillió tonnát tesznek ki a műanyag csomagolóanyagok, amelyek mennyisége az előrejelzések szerint akár az 1,3 millió tonnát is meghaladhatja 2022-re.



A számok még nagyobbak, ha beleszámolják a további, mintegy 200 ezer tonna egyszer használatos műanyag terméket, és 200-300 ezer tonna egyéb olyan árut, mint a játékszerek, a műanyag virágcserepek vagy a cipők. Sobecki megjegyezte, hogy ezeknek az áruknak a legtöbbjét nem hasznosítják újra Lengyelországban.



A vitán részt vevő Slawomir Mazurek, a környezetvédelmi miniszter helyettese közölte, hogy tárcája egy olyan mechanizmus bevezetésén dolgozik, amelynek értelmében a műanyag csomagolások gyártóinak fedezniük kellene az újrahasznosítási költségek 30-40 százalékát. Az új mechanizmus kidolgozása mellett a minisztérium arra is "kötelezni" akarja a gyártókat, hogy termékeiket legalább 30 százalékban újrahasznosított anyagokból készítsék.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)