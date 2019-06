Eltűnt a német hatóságok elől az Iszlám Állam 160 Németországból érkezett híve

Nagyjából kétharmaduk rendelkezik német állampolgársággal, és néhány százan vehettek részt fegyveres akciókban. Egyharmaduk visszatért Németországba, 220 fő meghalt, további mintegy 160 főről pedig nincsenek információk. Valószínűleg nagy részük meghalt a harcokban, de előfordulhat, hogy az IÁ visszaszorítása után néhány embernek sikerült elmenekülni és elrejtőzni.



Az FDP szerint elfogadhatatlan, hogy a kormánynak még mindig nincs egységes, átfogó terve arról, hogy miként járjon el az IÁ Németországból származó egykori harcosaival, és "különösen aggasztó", hogy a berlini vezetés nem tett külön, célzott intézkedéseket az elrejtőzött egykori harcosok ellenőrizetlen visszatérésének megakadályozására.



Azonban a belügyminisztérium összeállítása szerint a határellenőrzés erősítését szolgáló lépések révén az egykori IÁ-hívek "beutazása a német biztonsági szervek tudta nélkül a jövőben is kivételes eset" lehet.



A Welt am Sonntag kormányzati körökből származó értesülésekre hivatkozva a belügyminisztérium hivatalos kimutatáshoz hozzáfűzte, hogy az 1050 fős csoport egy további része, mintegy 120 személy a szíriai vagy az iraki hatóságok fogságában van. Nagyjából kétharmaduk rendelkezik német állampolgársággal.



A Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság úgy tudja, hogy a szíriai és az iraki kurd erők fogolytáboraiban és börtöneiben tartózkodik még 117 német állampolgárságú gyermek is, akik egykori IÁ-hívek családjaiból származnak.

