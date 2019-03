EP-választás - A lengyel kormánypárt tizenkét pontos programot mutatott be

Európai kiáltvány címmel a határok biztonságáról, az illegális bevándorlás megállításáról, valamint a család védelméről is szóló 12 pontos programot mutatott be a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) szombaton a délkelet-lengyelországi Rzeszówban megtartott nagygyűlésén, amelyet a közelgő európai parlamenti (EP-) választásokra való felkészülésnek szentelt. A programpontok számában az Európai Unió (EU) zászlaján ábrázolt csillagokra utaló dokumentum első pontja az unió alapértékeihez való visszatérés. További pontok többek között a lengyel gazdák érdekeinek védelméről, a Lengyelország számára kedvező uniós költségvetési keretről, az EU-ban árusított termékek egyenlő minőségéről, Európa energiabiztonságáról, a kettős mérce EU-n belüli alkalmazásának megakadályozásáról szólnak. A kiáltvány ismertetése előtt Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kiemelte: a visegrádi csoportnak köszönhetően sikerült megállítani az "őrült" uniós migrációs politikát. "Megmutattuk, hogy kell alakítani az egész EU politikáját, miközben megőrizzük a lengyel identitást, védjük a lengyel érdekeket" - jelentette ki, ezt a hozzáállást nevezte irányadónak a jövőre nézve is.