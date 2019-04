EP-választás - Kisfilmmel buzdít az Európai Parlament a választási részvételre

Egy hónappal a május 23-26-i európai választások előtt az Európai Parlament bemutatja a választási részvételre sarkalló Dönts a jövődről! című filmet.A rövidfilm a közelgő európai választásokon való részvételre buzdít, miközben a néző figyelmét a választás következményei által leginkább érintettekre: a következő generációra irányítja. A Frédéric Planchon rendezte film az újszülött világrajövetelének magával ragadó, gyönyörű és törékeny pillanatait dokumentálja.A film narrátora egy 11 éves dán lány, aki a nézők felelősségérzetére apellál: „Mindannyian hatással vagyunk a világra, de együtt valódi változást érhetünk el. Döntsd el, milyen Európában nőjek fel!" Az európai tagállamokban május 23. és 26. között tartott választásokon dől el, hogy milyen irányba és milyen módon halad tovább az Európai Unió.Egy, az Európai Parlament által áprilisban megrendelt telefonos felmérés szerint az európaiak 80 százaléka szerint fontosabb, ami összeköti, mint ami szétválasztja az európaiakat. A most zajló brexit folyamat jól illusztrálja a kilépés keltette bizonytalanságot és az Unió jelentette védelemről való lemondás kockázatát. A legtöbb európainak a remény és a bizalom (összesen 55 százalék) jut eszébe, amikor arról kérdezik: mi az első érzése, ha az Európai Unióra gondol - ugyanakkor a válaszadók harmada számára az Európa jövőjével kapcsolatos bizonytalanság a domináns érzés.A brexit-vita megmutatta, hogy hány szálon és milyen szorosan összekapcsolódtak egymással az európai országok a sokéves közös munka alatt, és mennyi előnnyel jár a közös klubba tartozás. Ezeket az előnyöket sokszor csak akkor vesszük észre, amikor egyszer csak elveszíthetjük őket. A legfrissebb Eurobarométer-adatok rávilágítanak, hogy az európaiak több mint kétharmada (68 százalék) szerint az uniós tagság előnyökkel jár az országa számára, míg 61 százalékuk állítja, hogy az EU egy jó dolog.A külső nyomás miatt azonban az uniós országoknak minden eddiginél szorosabban együtt kell működniük, ha továbbra is fenn akarják tartani befolyásukat és hatással akarnak lenni a világ sorsára. Az Eurobarométer felmérés megmutatta, hogy az európaiakat leginkább a gazdaság, a munkanélküliség, a migráció, az éghajlatváltozás és a terrorizmus elleni küzdelem érdekli, amelyek mind a tagállamok közötti szorosabb kapcsolatot, együttműködést és közös fellépést igényelnek.Európa jövője most azok kezében van, akik május 23-26. között elmennek szavazni az európai választásokon. Bár az Eurobarométer felmérés szerint február végén már az európaiak harmada (35 szálalék) biztosra ígérte a szavazási részvételét, egy másik harmadot (32 százalék) még nem sikerült rávenni a részvételre. A választásra jogosult fiataloknak pedig - akik ugyan következetesen pozitívan gondolkodnak az Unióról (74 százalék) - csak 21 százaléka biztos benne, hogy elmegy szavazni. 34 százalékuk még nem döntött.A film 2019. április 25-től látható a tagállamokban. A televíziók, mozik és rádiók számára külön testreszabott változatban lesz elérhető.