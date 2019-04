EP-választás - Már 5700-an jelezték, hogy külképviseleten szavaznak

Hazai szív az Audi e-tronban

Budapesten, a Hárshegyi úti kongresszusi központban mutatta be VIP-ügyfeleinek a múlt hét végén az új Audi e-tront a Porsche Inter Auto Hungaria Kft., s erre a szegedi telephelynek köszönhetően lapunk is meghívást kapott - egy gyors kör erejéig vezettük is a villanyautót.