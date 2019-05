EP-választás 2019 - Így szavaztak az unió tagállamaiban: az első becsült adatok 7 országban

- Bár bezártak a magyarországi szavazókörök a vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson, a nem hivatalos választási eredményekre 23 óráig várni kell. Erre azért van szükség, mert meg kell várni, amíg az Európai Unió valamennyi tagállamában véget ér a választás, és bezárnak a szavazókörök, Olaszországban azonban ez csak 23 órakor történik meg.Öt évvel ezelőtt szintén 23 óráig kellett várnia a Nemzeti Választási Irodának az eredmények nyilvánosságra hozatalával. Amikor 2014-ben este 11 órakor elindult az NVI internetes tájékoztató rendszere, már 99,9 százalékos feldolgozottságúak voltak az eredmények. Az azonban nem tiltott, hogy a korábban készült közvélemény-kutatások, illetve exit pollok alapján Európában becsléseket hozzanak nyilvánosságra az EP-választás várható eredményéről. (Magyarországon a helyi szabályozás miatt azonban a magyarországi szavazásra vonatkozó exit pollokat is csak a szavazóhelyiségek zárását követően lehet közölni.)Az EP Kommunikációs Főigazgatóságának tájékoztatása szerint az EP vasárnap 18 órától közli az EP-választás eredményeinek becslését a tagállamokban elérhető exit pollok, illetve korábban készült közvélemény-kutatások alapján, 20.15-től pedig ezek alapján becsléseket közöl az új EP mandátumeloszlásáról.Ebben 18 tagállam (Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Görögország, Horvátország, Írország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) hivatalos, előzetes eredményét veszik figyelembe, valamint további nyolc tagállam (Bulgária, Dánia, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Olaszország, Portugália és Románia) országos becslését, illetve Nagy-Britannia és Lettország választási preferenciákról készült legutóbbi, választások előtti közvélemény-kutatását. Az EP-választás hivatalos végeredményét a külképviseleteken, valamint levélben leadott szavazatok hazaszállítása és összeszámlálása után a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg, legkésőbb június 14-én.

Korábban

Választanak 21 európai uniós tagállamban

Vasárnap tartják az európai parlamenti (EP-) választásokat az eddig kimaradó 21 uniós tagállamban, így Magyarországon is, miután az elmúlt napokban Csehországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Írországban, Lettországban, Máltán és Szlovákiában már leadhatták a szavazatukat a választópolgárok. A nap folyamán összesen 593 mandátum sorsa dől el az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének halasztása miatt továbbra is 751 tagú Európai Parlamentben. Ha a britek kilépnek, a 73 brit képviselő mandátuma megszűnik, és a parlament létszáma 46-tal, 705 képviselőre csökken, mert a 27 mandátumot 14 másik tagállam között osztanak szét. Ezekből azok kerülnek majd be az EP-be, akik a mostani eredmények alapján a bejutók után következnek.Az EP vasárnap 18 órától hozza nyilvánosságra a már elkészült exit pollokat, 20 órától pedig a mandátumeloszlásra vonatkozó első becsléseket. Ezeket folyamatosan frissítik, ahogy az előrejelzések és a hivatalos eredmények beérkeznek. Az első ideiglenes összeurópai eredményt várhatóan 23:15-kor teszik közzé. Ennek a viszonylag késői időpontnak az oka, hogy Olaszországban este 11-ig lehet voksolni, és ameddig a szavazás bárhol tart, addig tilos eredményközléssel befolyásolni a még szavazókat.