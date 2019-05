Fákat döntött ki, háztetőket szakított le a szélvihar Horvátországban - fotók

Szélvihar söpört végig hétfőre virradóra Horvátország északi részén: az erős szél fákat döntött ki, háztetőket szakított le, fennakadásokat okozva a közlekedésben, a többi között Zágrábban és a környékén is. A viharos szél miatt mintegy kétszáz ember megsérült a jelentések szerint.A nagy erejű széllökések miatt a Zágráb-Split autópálya egyes szakaszait és a Sveti Rok alagutat is lezárták, az autópálya többi részén pedig a száz kilométer/órásnál is nagyobb széllökések miatt sebességkorlátozást rendeltek el.Zágrábban a buszok és villamosok is késéssel közlekednek vagy el sem indulnak.A tűzoltók éjjel kétszáznegyven helyen dolgoztak a kárfelszámoláson.A meteorológiai szolgálat szerint az erős szél a nap folyamán sem gyengül, az ország egyes részein pedig esővel és havas esővel is párosul. A legmagasabb fokú, vörös riasztást adtak ki a hegyvidéki területeken, az ország többi részén narancssárga riasztás van érvényben.