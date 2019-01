Fehér Ház: február végén találkozik Donald Trump Kim Dzsong Unnal, hogy felszámolják az atomprogramot

Február végén találkozik Donald Trump amerikai elnök Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel - jelentette be pénteken, helyi idő szerint a kora délutáni órákban a Fehér Ház.



Az elnöki hivatal szóvivője, Sarah Huckabee Sanders közölte, hogy a csúcstalálkozón a felek célja az észak-koreai atomprogram megvitatása, illetve e program felszámolása lesz. A csúcstalálkozó helyszínét később jelentik be.



Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Kim Jong Csolt, az észak-koreai állampárt központi bizottságának alelnökét, akit Kim Dzsong Un jobbkezeként tartanak számon. Sarah Huckabee Sanders közlése szerint mintegy másfél órán keresztül tanácskoztak.



A Fehér Házban történt megbeszélés után Mike Pompeo külügyminiszter ebédre hívta meg Kim Jong Csolt és kíséretét.



A háromtagú delegáció csütörtökön éjjel érkezett az amerikai fővárosba. A Yonhap dél-koreai hírügynökség - az amerikai sajtóban is idézett - értesülései szerint a küldöttség levelet is hozott Kim Dzsong Untól az amerikai elnöknek, erről azonban a Fehér Ház közleménye nem ejtett szót. Donald Trump és Kim Dzsong Un tavaly júniusban Szingapúrban találkozott először.