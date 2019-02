Fekete por és kődarabok hullottak az égből - két meteor is felrobbanhatott Kuba fölött

Meteorit robbanhatott fel az égen Kuba nyugati része fölött pénteken - tudatták a helyi hatóságok, miután turisták és helyiek egyaránt fénycsóváról és robbanásról számoltak be a déli égbolton. Szakértők elmondták: egy hasonló esetet vizsgálnak a fővárostól keletre is. Helybeliek elmondták, hogy a Vinales környékén látott fénycsík és detonáció után fekete por és kődarabok hullottak az égből, de sem anyagi kár, sem személyi sérülés nem történt.



A kubai állami média tagadta azokat a találgatásokat, amelyek szerint repülőgép-szerencsétlenség történt. "Természetes, fizikai jelenségről van szó" - hangoztatta az állami média. A Juventud Rebelde nevű állami adó szerint a kubai geofizikai és csillagászati intézet szakértői vizsgálják, hogy mi történt.



Elba Rosa Pérez Montoya kubai tudományos technológiai és környezetvédelmi miniszter pénteken a Twitter üzenő oldalon azt írta, geofizikusok, asztronómusok dolgoznak a Pinar del Río tartománybeli Vinalesben, ahol a meteorit becsapódott. Hozzátette, hogy hasonló jelenséget tanulmányoznak (a fővárostól, Havannától keletre fekvő) Matanzas közelében is.