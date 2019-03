Felfüggesztik a Boeing 737 MAX-ek üzemelését Európában

Az unió légiközlekedési szerve kedden az MTI-nek küldött közleményében azt írta, elővigyázatosságból este 8 órától határozatlan időre kitiltja a tagországok légterében a Boeing MAX típusokat, emellett a harmadik országbeli üzemeltetők nem repülhetnek át az unió légterén a típussal.



Kedden számos európai ország tiltotta ki a légtérből és tiltotta meg a légitársaságoknak a típus üzemeltetését. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Ausztria és Hollandia után Olaszország, Lengyelország, Belgium és Norvégia is kitiltotta a típust a légtérből. Az EASA rendelete azonban minden tagország, így Magyarország számára is kötelező érvényű.



A légitársaságok közül a Norwegian 18-at, a holland TUI 15-öt, a Turkish Airlines 7-et, a lengyel LOT 5-öt, az izalndi Icelandair pedig 3-at üzemeltet Európában a típusból.



A Boeing az európai országok kitiltása után az MTI-hez is eljuttatott közleményében azt írta, tiszteletben tartják a döntést, de mivel az amerikai hatóságok továbbra is biztonságosnak ítélik a típust, ezért nem kényszeríti földre a MAX-okat. Jelezték, hogy a repülésirányító szoftverhez heteken belül frissítést adnak ki.



Az Ethipian Airlines Boeing 737 MAX-8-as repülőgépe az ET302-es, Addisz Abeba-Nairobi közti járat teljesítése közben, hat perccel a felszállás után zuhant le, a katasztrófát senki nem élte túl, a fedélzeten 157-en tartózkodtak. Tavaly októberben az indonéz Lion Air szintén Boeing 737 MAX-a röviddel a felszállást követően zuhant a tengerbe.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)