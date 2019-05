Feloldaná a Brexit folyamatában kialakult patthelyzetet Theresa May, ezért tárgyal a Munkáspárt vezetőjével

Jeremy Corbynnal, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetőjével kezdett tárgyalást Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök kedd este a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatában kialakult patthelyzet feloldásáról.



May és Corbyn személyes találkozója váratlan fejlemény, előzetesen sem a Downing Street, sem a Labour nem jelezte, hogy a két vezető politikus közvetlen megbeszélésre készül.



A két párt között több mint egy hónapja folynak hivatalos megbeszélések tárgyalóküldöttségi szinten arról, hogy miként lehetne valamilyen kompromisszumos megállapodással feloldani az EU-val novemberben megkötött, a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított Brexit-egyezmény ügyében hónapok óta tartó patthelyzetet.



Érdemi eredményről eddig sem a kormány, sem a Munkáspárt nem számolt be.