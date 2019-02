Ferenc pápa: förtelmes bűncselekmény a gyerekkatonák bevetése

Ferenc pápa elítélte a gyerekek háborús konfliktusokban való bevetését - közölte a Kathpress katolikus hírügynökség kedden.



"Több ezer gyereket fosztanak meg gyerekkoruktól, mert háborúban harcra kényszerítik őket. Vessünk véget ennek a förtelmes bűncselekménynek!" - írta Twitter-üzenetében a katolikus egyházfő.



A GyerekekNemKatonák (ChildrenNotSoldiers) hashtaggel ellátott üzenetével a pápa a gyerekkatonák bevetése elleni nemzetközi napra hívta fel a figyelmet. Tizenhét évvel ezelőtt, 2002. február 12-én lépett hatályba a gyerekek katonaként történő alkalmazásának tilalma az ENSZ gyermekjogi egyezményének kiegészítő jegyzőkönyveként, amelyhez eddig 168 ország csatlakozott.



Becslések szerint negyedmillió gyerekkatonát tartanak fegyverben Afrika, Ázsia, és Latin-Amerika legkevesebb tizenkilenc országában, így a Közép-afrikai Köztársaságban, Dél-Szudánban, Kongóban, Szomáliában, Szíriában, Jemenben, Maliban, Afganisztánban és Mianmarban is. Jogvédő csoportok azt állítják, hogy mintegy ötven fegyveres csoport toboroz ezekben az országokban bizonyítottan gyerekeket. Hozzávetőleg 65 ezer gyereket sikerült az utóbbi évtizedben megmenteni ezeknek a szervezeteknek a soraiból.



Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) a nap folyamán közölte, hogy több mint 3100 gyerekkatonát engedtek el 2013 óta a fegyveres csoportok Dél-Szudánban. Az UNICEF szerint közülük 119-et kedden bocsátott szabadon a dél-szudáni Nemzeti Felszabadítási Mozgalom a délnyugati Yambio településen. Az ENSZ gyermekalapja hozzátette: ez utóbbi csoportban 48-an lányok voltak, a legfiatalabb gyerek pedig tízéves volt.



A világ legfiatalabb államának számító, 2011 óta független Dél-Szudán 2013 decemberétől polgárháborúba süllyedt. A nemzetközi sajtóban olvasható adatok szerint a dél-szudáni konfliktusban legkevesebb 10 ezer ember vesztette életét, és mintegy négymillió ember kényszerült elmenekülni otthonából. A feleknek tavaly szeptemberben sikerült aláírniuk egy újabb békemegállapodást.



A dél-szudáni fegyveres csoportok mintegy 19 ezer gyerekkatonát tartanak. A katonai szolgálatra kötelezett fiatalokat egyebek között harcosokként, szakácsokként, küldöncként, kémként, felderítőként is alkalmazzák, de szexuális kizsákmányolásuktól sem riadnak vissza.



Az UNICEF szerint a gyermekkatonákat alkalmazó szervezetek egyes kirívó esetekben élő pajzsként, vagy öngyilkos merénylőként is bevetik a fiatalokat.