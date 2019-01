Ferenc pápa: megbénították az egyházat a zaklatási botrányok

A pápa próbált lelket önteni a papokba és szerzetesnővérekbe, sürgetve őket, hogy leljék meg újra azt az örömöt, amely elhívatásukhoz vezetett. Fotó: MTI

Megbénították a katolikus egyházat a súlyos zaklatási botrányok - mondta Ferenc pápa a panamavárosi Santa María la Antigua székesegyházban tartott szombati oltáravató misén. Fotó: MTI

"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan segélykiáltást, amely az úr jajszavát visszhangozta: Istenem, miért hagytál el engem?" - jelentette ki a katolikus egyházfő a papok, szerzetesnővérek és hívők részvételével tartott ceremónián.Az egyházfő nem említette közvetlenül a botrányok témáját, mondandója viszont illeszkedik az utóbbi hónapok során tett kijelentéseihez, amelyekben ismételten kifogásolta, hogy az egyház a múltban nem kezelte kellő komolysággal a szexuális zaklatások eseteit.A pápa próbált lelket önteni a papokba és szerzetesnővérekbe, sürgetve őket, hogy leljék meg újra azt az örömöt, amely elhívatásukhoz vezetett.A pápa beszélt arról is, hogy a papok, valamint a szerzetesrendek és a világi hívek mozgalmainak tagjai többszörösen nyomás alá kerültek. Egy ideje ráadásul életükbe egy "árnyalatnyi fáradtság lopódzott be", amely lehetetlenné teszi, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. "Ez olyan, mintha minden elmosódott volna. ... Ez egy bénító fáradtság" - fogalmazott.A katolikus egyházfő ugyanakkor óva intette a papokat, a szerzetesnővéreket és a híveket attól, hogy megragadjanak ebben az állapotban. Ehelyett megújulásra és útkeresésre szólított fel, hogy az egyház a mai társadalomban is megvédhesse létjogosultságát.Európában, az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és Ausztráliában a zaklatási ügyek súlyosan megtépázták a katolikus egyház tekintélyét, története egyik legsúlyosabb válságába taszítva. A papok által elkövetett szexuális visszaélések egyre dagadó botránya miatt Ferenc pápa tavaly szeptemberben a gyermekeknek a papok által elkövetett szexuális visszaélésekkel szembeni védelméről szóló tanácskozást hívott össze a püspöki konferenciák vezetőivel a Vatikánba februárra. A találkozót február 21. és 24. között tartják.Az esti órákban Ferenc pápa több tízezer fiatal zarándok előtt mutat be vigíliát Panamaváros nemzetközi repülőterén. Az ifjúsági világtalálkozók hagyományához tartozó virrasztás a pappá szentelés és apácává avatás része is. A jövendő papoknak és szerzetesnővéreknek a szertartást megelőző éjszakát imával kell tölteniük.Ferenc pápa a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó alakalmából még vasárnapig Panamában lesz.