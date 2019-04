Fiatal fehér férfi a dél-kaliforniai zsinagógában lövöldöző merénylő

A lövöldözéskor mintegy száz ember lehetett a zsinagógában, akik a zsidó húsvét ünnepségein vettek részt. A hatóságok tájékoztatása szerint a halálos áldozat egy nő, a három sebesült között pedig egy gyermek és egy rabbi is van.



John Earnest tette után gépkocsin menekült, majd maga tárcsázta a 911-es segélyhívószámot, hogy bejelentse: "részese volt" egy lövöldözésnek a helyi zsinagógában. David Nisleit, San Diego rendőrfőnöke a sajtónak elmondta, hogy a lövöldözés után egy szolgálaton kívüli, épp a zsinagógában tartózkodó határőrtiszt a férfi után lőtt, de nem találta el. A rendőrség hamar utolérte a kocsit, amely lehúzódott az út szélére, a merénylő pedig feltett késszel kiszállt. Azonnal őrizetbe vették, jelenleg az FBI emberei hallgatják ki őt.



Az eddigi tudósítások szerint egyelőre nem világos, hogy a tettest milyen indíték vezette. Az eset után Donald Trump amerikai elnök egy rendezvényen valószínűnek nevezte, hogy "gyűlöletből fakadó bűntettről" van szó. Steve Vaus, Poway polgármestere maga is úgy vélekedett, hogy a gyilkos cselekedetének hátterében a zsidó közösséggel szembeni gyűlölet áll.



Ezt a feltételezést látja megerősítve Rita Katz, a terrorista kommunikációt weblapokon nyomon követő amerikai SITE hírszerzési csoport (SITE Intelligence Group) igazgatója. A fajgyűlölő fiatal férfi közzétett a közösségi médiában néhány levelet, amelyben kinyilvánítja a zsidók elleni indulatait. Ezekből kiderül például, hogy legfőbb "ihletője" Brenton Tarrant, az az ausztrál állampolgárságú férfi, aki március 15-én két christchurch-i mecsetben nyitott tüzet, ötven muszlimot - köztük nőket és gyerekeket - gyilkolt meg. A mostani merénylő egy listát is közzétett, amelyben több más "példaképét" is megnevezte, köztük Adolf Hitlert.



A hírügynökségek a mostani tragédiával összefüggésben emlékeztetnek a tavaly október 27-i merényletre, melynek során egy fegyveres tizenegy ember életét oltotta ki a pittsburghi Élet Fája Zsinagógában.