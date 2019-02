Filmbe illő, ahogy kirabolták Antwerpen gyémántközpontjának egyik bankját vasárnap

Akár hollywoodi forgatókönyvírók tollhegyére is kívánkozhatna annak a bankrablásnak a rejtélye, amelyet vasárnap követtek el Antwerpenben.



Amikor a rendőrség a belga város gyémántközpontjában lévő egyik bank riasztására válaszolva kivonult a helyszínre, a páncélszekrény termét zárva találta. Miután behatoltak, észlelték, hogy kirabolták a páncéltermet, mintegy 30 széfet ürítettek ki a rablók, akik minden bizonnyal a falon át vájt lyukon távoztak, amely egy alagút volt a városi csatornarendszerhez.



A nyomozás során még nem sikerült megállapítani, hogy mekkora értékkel távoztak a rablók, a bank ügyfelei hétfőn arra vártak, hogy megtudják, az ő széfjüket is kiürítették-e az elkövetők.



"Azt vizsgáljuk, mekkora értékű volt a rablás, többet egyelőre nem mondhatunk" - közölte a rendőrség.



Annyi nyilvánvaló, hogy a rablás elkövetése éppoly vakmerő volt, mint amilyen veszélyes. Először is alagutat kellett ásni egy épületből, amely több száz méterre volt a csatornarendszertől. Majd az egy méternél keskenyebb átmérőjű csatornán keresztül - amely bármely pillanatban megtöltődhetett szennyvízzel - el kellett jutni a bankhoz. Itt egy második alagutat kellett vájni, hogy bejussanak a BNP Paribas bank széftermébe, ahol a lehető legtöbb értéket össze kellett szedni még a riasztó működésbe lépése előtt.



Az ügyészség szerint a bank biztonsági szolgálata délután egy óra 34 perckor hívta a rendőrséget. Amikor a rendőrök megékeztek, a széfterem zárva volt, de a riasztó még szólt. Amikor sikerült kinyitni, megtalálták a padozatba vájt lyukat.



A tűzoltók segítségével átfésülték a csatornarendszert a környéken és megtalálták a második alagutat.



"Jelenleg nincs gyanúsított, akit letartóztathatnánk" - közölte az ügyészség.



A rablás magán viselte a franciaországi Nizzában 1976-ban elkövetett bakrablás jegyeit, amikor a Societe Generale bank 339 széfjét rámolta ki a "szennycsatorna banda" egy nyári hétvégén.