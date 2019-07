Földcsuszamlás temetett be több tucatnyi házat Kínában, több halálos áldozat is van

Földcsuszamlás temetett be 21 házat a Kína délnyugati részén fekvő Kujcsou tartomány Liupansuj városában - tette közzé internetes oldalán a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna a helyi hatóságok közlésére hivatkozva, akik szerda reggelig hat halottról számoltak be.



A kedd este történt természeti csapás helyszínéről eddig 11 túlélőt sikerült kimenteni az odavezényelt mentőalakulatoknak, akik jelenleg is kutatnak a törmelék alá szorult emberek után.



A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint a tartomány egy másik településén egy építési területen is földcsuszamlás történt kedd délután, ott egyelőre egy halottat találtak, de további hat eltűnt ember után még kutatnak.

A szubtrópusi monszun éghajlatú tartományt az elmúlt időszakban heves esőzések sújtották, aminek következtében több helyen áradások alakultak ki.