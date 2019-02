Fontos bejelentésekre számítanak Washingtonban Trump elnök keddi évértékelőjén

A George Washington elnöksége óta hagyományos - alkotmányban is rögzített - kötelezettségének Donald Trump az idén korántsem hagyományos módon tesz eleget. Bár nem először fordul elő az amerikai történelemben, hogy az elnök kényszerűen elhalasztja az Unió állapotáról - azaz az Egyesült Államok tagállamainak helyzetéről - szóló beszédet, Donald Trump beszédének elhalasztására bonyodalmas körülmények között került sor.



Míg Ronald Reagan elnök 1986-ban a Challenger űrrepülőgép katasztrófája miatt halasztotta február 4-re az évértékelő beszédet, addig Donald Trump a rekordideig tartó részleges kormányzati leállás miatt nem kapott meghívót Nancy Pelosi demokrata párti házelnöktől.

Az évértékelő elmondásának formális feltétele: meghívó a házelnöktől és a kongresszus mindkét házának ezt megerősítő határozata. A házelnök a részleges kormányzati leállás feloldásához kötötte a meghívót, és amíg nem született kompromisszum ez ügyben, addig nem küldte meg a Fehér Háznak az írásos meghívót.



Donald Trump a kongresszusban, a képviselőház, a szenátus és a kormányzat tagjai, valamint közéleti személyiségek és meghívott vendégek előtt, helyi idő szerint kedden este 9 órakor mondja el a beszédet. A The Wall Street Journal című lap arra hívta fel a figyelmet, hogy már a meghívott vendégek is jelzik az amerikai politikában és közéletben zajló egyik nagy vitát: a bevándorlás ügyében meglévő megosztottságot. A demokrata párti politikusok illegális, azaz az országban törvénytelenül tartózkodó migránsokat hívtak meg, ráadásul azokat, akik korábban Donald Trump golfklubjaiban dolgoztak. A republikánus törvényhozók vendégei között az amerikai-mexikói határt vigyázó határőrség vezetője és egy illegális migráns által okozott balesetben meghalt fiatalember szülei vannak.



Elemzők arra számítanak, hogy az elnök az illegális migráció visszaszorítása érdekében teendő lépésekről tesz bejelentést, és közli a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel tartandó újabb csúcstalálkozója helyszínét és pontos időpontját is.



Mindezt maga Donald Trump engedte sejtetni vasárnap a CBS televíziónak adott interjújában.

Amikor a televízió műsorvezetőnője azt firtatta, vajon kihirdeti-e a rendkívüli állapotot annak érdekében, hogy a kongresszust megkerülve építtesse fel a déli határfalat, az elnök kitért a konkrét válasz elől és csak annyit mondott a riporternek: "majd meghallja az évértékelőn és aztán meglátja, hogy utána mi fog történni". Hasonlóképpen nyilatkozott az észak-koreai vezetővel tartandó csúcstalálkozójáról is.



"Nagyon izgalmas lesz" - fogalmazott Trump az évértékelőre utalva a CBS televízióban.



A washingtoni politikával foglalkozó The Hill című lapnak nevük elhallgatását kérő kormányzati tisztségviselők azt mondták: az elnök kétpárti együttműködést sürget majd az amerikai politika és társadalom számára olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a bevándorlás, a kereskedelem, az egészségbiztosítás költségeinek csökkentése és az elavult amerikai infrastruktúra megújítása. "Együttes erővel megtörhetünk évtizedes politikai patthelyzetet, áthidalhatunk régi megosztottságokat, begyógyíthatunk régi sebeket, felépíthetünk új koalíciókat, kidolgozhatunk új megoldásokat és kibontakoztathatjuk Amerika jövőjének egyedülálló ígéretét" - idézett a The Hill Donald Trump keddi beszédéből, amelynek egyes részleteit a Fehér Ház pénteken nyilvánosságra hozta.



Maga Donald Trump is az egység fontosságát hangsúlyozta a múlt csütörtökön, amikor méltatta a beszédre választ adó demokrata párti politikust. A hagyományok szerint ugyanis a mindenkori elnöki évértékelő beszédre az ellenzék egyik politikusa választ fogalmaz meg. A Demokrata Párt e feladatra Stacey Abrams georgiai politikust jelölte ki, akinek személyében először mond válaszbeszédet afroamerikai nő.



"Remélem, jó munkát végez majd, tisztelem őt" - fogalmazott róla Trump. A The Washington Post ugyanakkor megjegyezte: nem biztos, hogy Abrams a legmegfelelőbb a Demokrata Párt megtestesítésére, hiszen a novemberben tartott félidős választásokon a párt kormányzójelöltje volt és alulmaradt.