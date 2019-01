Gázrobbanás Párizs belvárosában: két halálos áldozat van, többtucatnyian megsérültek - fotók

annak a nagy erejű robbanásnak, amely szombat reggel történt - feltehetően gázszivárgás miatt - egy párizsi belvárosi pékségben, mindkettő tűzoltó - közölte a párizsi főügyész. A belügyminiszter először arról számolt be, hogy négy halálos áldozat van - köztük két tűzoltó -, de nem sokkal később a párizsi főügyész kijavította őt, közölve, hogy ketten haltak meg.A robbanás, amelyben több mint harmincan megsérültek, köztük mintegy tízen súlyosan, Párizs központi, kilencedik kerületi negyedében, egy Trevise utcai földszinti pékségben történt, egy saroknyira a Folies-Bergere színháztól. Utána tűz keletkezett, és a bolt teljesen kiégett. A robbanás pillanatában már a helyszínen volt egy tűzoltócsapat, amelyet azért hívtak ki az ott lakók, mert gázszivárgást éreztek.A detonáció nagy erejére utal, hogy felborultak és lángra lobbantak a közelben parkoló gépkocsik, kitörtek a távolabb lévő épületek ablakai is keretestül. Épülettörmelék és üvegszilánkok borították el az utcát. A robbanás idején a pékség zárva volt. Rémy Heitz párizsi ügyész szerint a detonációt gyaníthatóan gázszivárgás okozta, de a nyomozás még tart. A rendőrség lezárta az utcát, és evakuálta az embereket a környékbeli épületekből. Kétszáznál több tűzoltó és mintegy száz rendőr érkezett a baleset helyszínére, amelyet felkeresett Édouard Philippe miniszterelnök, Christophe Castaner belügyminiszter és Anne Hidalgo párizsi polgármester is.Négy halálos áldozata is van a szombati párizsi gázrobbanásnak, közöttük van két tűzoltó - közölte a francia belügyminiszter. A gázrobbanás egy belvárosi pékségben történt. A halálos áldozatokon kívül többtucatnyian megsérültek, többen súlyosan.

Hírügynökségek ezzel összefüggésben megemlítették, hogy szombat délután Párizsban, illetve az ország több nagyvárosában lesz a "sárgamellényesek" újabb, immár kilencedik tüntetése, és francia hatóságok jelentősebb és radikálisabb tömegekre számítanak. Mindenütt szigorú biztonsági intézkedéseket léptettek életbe, a főváros központi utcáit a rohamrendőrség lezárta.