Gyász! Váratlanul elhunyt a gyönyörű Bond-lány

Elhunyt 77 évesen Tania Mallet modell, aki 1964-ben a Goldfinger című Bond-filmben Sena Connery oldalán alakította a Bond-lányt.



Mallet halálhírét vasárnap a hivatalos James Bond Twitter-oldalon megjelent bejegyzés hozta nyilvánosságra.



A The Hollywood Reporter felidézte, hogy Mallet 1941-ben született az angliai Blackpoolban, és anyai ágon rokonságban állt Helen Mirren Oscar-díjas színésznővel.



16 évesen kezdett modellkedni, az ötvenes és hatvanas években nagy sikerű karriert futott be a modellpályán. 2003-ban egy interjúban elmesélte, hogy egy Vogue-ben megjelent fotója keltette fel Cubby Broccoli, a Bond-filmek producere figyelmét, s végül ennek révén kapta meg a szerepet a Goldfingerben.



Mallet a Goldfinger után nem játszott több filmben, mint mondta, nem érezte jól magát a forgatáson, arról nem is beszélve, hogy a modellkedéssel egy nap többet keresett, mint a filmezéssel egy héten. Az sem tetszett neki, hogy szerződése miatt a produkciós munkák idején nem lovagolhatott, nehogy baleset érje, és nem utazhatott külföldre.