Gyújtogatás volt egy japán filmstúdióban - Harmincra emelkedett az áldozatok száma

Harmincra emelkedett azoknak az áldozatoknak a száma, akik meghaltak Kiotóban egy filmstúdióban gyújtogatás miatt kitört tűzvészben csütörtökön - közölte a helyi tűzoltóság.



Szatosi Fudzsivara, a kiotói tűzoltóság képviselője hozzátette, hogy harminchat embert szállítottak kórházba.



Korábbi jelentések 24 halálos áldozatról szóltak.



Korábban írtuk:



Huszonnégy ember meghalt Kiotóban egy filmstúdióban gyújtogatás miatt kitört tűzvészben csütörtökön, és sokak állapota válságos - közölte a helyi tűzoltóság.



Szatosi Fudzsivara, a kiotói tűzoltóság képviselője hozzátette, hogy harminchat embert szállítottak kórházba.



Beszámolók szerint a japán stúdióba egy férfi rontott be, és egyelőre ismeretlen folyadékot locsolt szét, majd meggyújtotta. A tűzben az elkövető is megsérült, őt szintén kórházba szállították.



A hatóságok értesülése szerint a tűz idején az épületben csaknem hetvenen tartózkodtak, ám legtöbbjüknek sikerült kimenekülnie. Hírügynökségek szemtanúkra hivatkozva arról számoltak be, hogy az épületből robbanásokat hallottak.



A lángokat a tűzoltóság néhány óra alatt eloltotta.



Az NHK japán televíziós csatorna több felvételt közölt a helyszínről, ezeken sűrű füst veszi körbe a stúdiót.



A csatorna értesülései szerint az elkövető egy 41 éves férfi volt, aki tette elkövetésekor azt kiabálta: "Haljatok meg!". A hírt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg, a rendőrség részéről csak azt közölték, hogy a gyújtogató jelenleg nincs kihallgatható állapotban.



A helyszínen több kést is találtak.



A Kyoto Animation nevű céget 1981-ben alapították, és számos, a fiatalok körében népszerű animációs film fűződik a nevéhez.



Korábban írtuk:



Legalább tizenkét ember meghalt Kiotóban egy filmstúdióban gyújtogatás miatt kitört tűzvészben, több mint harminc embert kórházban ápolnak, többük állapota válságos.



A gyújtogatásban az elkövető is megsérült, őt szintén kórházba szállították.



A hatóságok értesülése szerint a tűz idején az épületben csaknem hetvenen tartózkodtak, ám a legtöbb embernek sikerült kimenekülnie. Hírügynökségek szemtanúkra hivatkozva arról számoltak be, hogy az épületből robbanásokat hallottak.



A lángokat a tűzoltóság néhány óra alatt eloltotta.



Az NHK japán televíziós csatorna több felvételt közölt a helyszínről, ezeken sűrű füst veszi körbe a stúdiót.



A csatorna értesülései szerint az elkövető egy 41 éves férfi volt, aki tette elkövetésekor azt kiabálta: "Haljatok meg!". A hírt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg, a rendőrség részéről csak azt közölték, hogy a gyújtogató jelenleg nincs kihallgatható állapotban.



A Kyoto Animation nevű céget 1981-ben alapították, és számos, a fiatalok körében népszerű animációs film fűződik a nevéhez.