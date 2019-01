Halálos téli viharok az Egyesült Államokban, befagyott a Niagara-vízesés

Fotó: ingegroot/Instagram

Az amerikai Középnyugaton és a keleti partvidéken dúló téli viharok nyolc halálos áldozatot követeltek az elmúlt napokban, a Niagara-vízesés egyes részei pedig befagytak keddi tudósítások szerint.Az amerikai-kanadai határvidéken mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb az idő, és öt év után ismét befagyott a Niagara-vízesés nagy része. A keleti partvidéken általában is mínusz 5 és mínusz 20 fok közötti a hőmérséklet.Északkeleten megállíthatatlanok a hóviharok, ahol nem hó, ott ónos eső hullik. Több mint 74 millió embert érintenek a viharriadók. A rossz időjárás eddig nyolc ember életét követelte: Wisconsin, Missouri és Connecticut államban autóbalesetben vagy hólapátolás közben haltak meg. Egy 12 éves kislányt Illinois államban hózuhatag temetett maga alá.Felfagyott, jeges utak, áramkimaradások és a gázszolgáltatás fennakadásai nehezítik a mindennapokat több mint 15 államban. Rhode Island államban Gina Raimondo kormányzó több megyére rendkívüli állapotot rendelt el és szolgálatra hívta a Nemzeti Gárda tagjait.Több keleti parti államban szerdáig viharriadó van érvényben, Massachusettsben a hatóságok kifejezetten arra kérték az embereket, hogy ne sokáig tartózkodjanak a szabadban, a háziállatokat pedig egyáltalán ne engedjék ki. Kedden - miként hétfőn is - repülőjáratok százai indultak késve vagy egyenesen törölték őket a chicagói O'Hare és a bostoni Logan légikikötőkben.