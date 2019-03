Harmadszor is elutasította a londoni alsóház a Brexit-megállapodást - Tusk rendkívüli Brexit-ügyi EU-csúcsot hívott össz

A brit parlament által közreadott, videofelvételről készített kép a képviselőkről a brit EU-tagság megszűnésérol (Brexit) tartott parlamenti vitában Londonban 2019. március 29-én. MTI/EPA/Brit parlament

Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az európai uniós tagországok állam- és kormányfői április 10-én Brüsszelben, tekintettel arra, hogy a londoni alsóház elutasította a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást - közölte Donald Tusk tanácsi elnök Twitter-üzenetében pénteken.A múlt heti EU-csúcson született kompromisszumos megoldás szerint az Európai Unió a kilépés május 22-ig tartó halasztásába egyezett bele, de ehhez a Brexit-megállapodást a korábbi kilépési határidőig, vagyis péntek éjfélig jóvá kellett volna hagynia a brit parlamentnek.A konzervatív párti kormányfő a délutáni szavazás után, az alsóházban elmondott rövid nyilatkozatában kijelentette: az újbóli elutasításnak "súlyos következményei" lehetnek, ugyanis jogi értelemben az alapeseti forgatókönyv most az, hogy az Egyesült Királyság április 12-én, a múlt heti EU-csúcson erre az esetre kijelölt határnapon kikerülhet az Európai Unióból.. Az alsóház ugyanakkor egyértelműen kifejezésre juttatta a korábbi szavazásokon azt is, hogy nem fogja megengedni a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnését - tette hozzá.Theresa May szerint ebben a helyzetben más utat kell keresni a továbblépéshez. Nem említette meg konkrétan, hogy mik lehetnek ezek az alternatív megoldások, kijelentette azonban: az EU egyértelmű álláspontja, hogy a Brexit további halasztásához világosan megfogalmazott indokokra és az EU-ban maradó országok egyhangú jóváhagyására van szükség.Harmadszor is elutasította pénteken a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást, bár az előző két elutasító szavazásnál jóval kisebb többséggel.A péntek délutáni szavazáson az EU-val novemberben elért egyezségre 286-an, ellene 344-en voksoltak, vagyis a kormány 58 fős többségű vereséget szenvedett.Január 15-én, amikor először került az alsóház elé az 585 oldalas megállapodást, a kamara a brit parlamentarizmus történetének legnagyobb, 230 fős többségével, a március 12-i második szavazáson 149 fős többséggel utasította el az egyezményt.A pénteki szavazás után Theresa May konzervatív párti miniszterelnök kijelentette, hogy az újbóli elutasításnak "súlyos következményei" lehetnek, ugyanis az alapeseti forgatókönyv jelen pillanatban az, hogy az Egyesült Királyság április 12-én, a múlt heti EU-csúcson erre az esetre kijelölt határnapon kikerülhet az Európai Unióból.