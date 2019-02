Harmincezer embert evakuáltak Moszkvában

Harmincezer embert evakuáltak Moszkva és környéke közintézményeiből, illetve bevásárlóközpontjaiból bombafenyegetések miatt - közölte a mentőszolgálatokra hivatkozva kedden az TASZSZ.



A hírügynökség úgy tudja, hogy Moszkvában több mint 90, a főváros környékén pedig több mint 40 objektumot neveztek meg ismeretlenek támadás célpontjaként.



A fővárosban a veszélyeztetettnek mondott épületek egyharmadát, vonzáskörzetében pedig a felét átkutatták, de robbanószerkezetet nem találtak.



A TASZSZ úgy értesült, hogy az e-mailben, közvetlenül a kiszemelt intézményekhez elküldött fenyegetések külföldi, egyebek között ukrajnai IP-címekről érkeztek.



Bombafenyegetésről érkeztek jelentések kedden Perm és Volgográd megyéből is. Moszkva térségében és Oroszország más régióiban idén második hete futnak be ismét tömeges bombafenyegetések a hatóságokhoz. Pokolgépre eddig egyetlen esetben sem bukkantak a tűzszerészek.



Tavalyelőtt Oroszország-szerte több millió embert kellett kimenekíteni nyilvános helyekről, hasonló, robbantásos merényletre figyelmeztető, külföldről érkezett telefonhívások miatt. A riasztások akkor is hamisnak bizonyultak.