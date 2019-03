Három halottja van az utrechti villamoson történt lövöldözésnek - Fotók

Három halottja és kilenc sebesültje van a hétfői utrecthi lövöldözésnek, amely egy villamoson zajlott - közölte a hollandiai város polgármestere a NOS holland közszolgálati média tájékoztatása szerint.



Korábban írtuk:

Egy fegyveres hétfőn tüzet nyitott egy villamoson a hollandiai Utrechtben, a támadásban médiaértesülések szerint legalább egy ember életét vesztette és többen megsebesültek.



A lövöldöző elmenekült. A hatóságok nem zárták ki, hogy terrortámadás történt, a tartományban a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget. A holland rendőrség egy 37 éves török férfit gyanúsít a támadás elkövetésével.



A repterek és a kormányzati épületek biztonságát megerősítették, és azt javasolták a helyi oktatási intézményeknek, hogy zárjanak be. A 350 ezres lélekszámú város lakóit felszólították, hogy ne hagyják el otthonaikat.



Egyelőre csak egy fegyveresről tudni, de nem zárható ki, hogy társai is vannak - mondta el Pieter-Jaap Aalbersberg, a holland terrorelhárítási hivatal vezetője.



Aalbersberg szerint rengeteg a bizonytalanság az eset körül, és a helyi hatóságok a tények megállapításán dolgoznak.



A németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartomány rendőrsége közölte, hogy megerősítették az ellenőrzést a német-holland határon, erősítést vezényeltek a főbb autópályákhoz, valamint a kisebb határátkelőkhöz és vasútvonalakhoz.



Mark Rutte holland miniszterelnök aggasztónak nevezte az esetet, és rendkívüli kormányülést hívott össze.



Hollandiában eddig ritkán fordultak elő hasonló támadások. Tavaly augusztusban egy németországi illetőségű, 19 éves afgán férfi két amerikai turistát késelt meg az amszterdami központi pályaudvaron. Szeptemberben a hatóságok hét embert vettek őrizetbe, akik állítólag nagyobb merényletre készültek az országban.



13:59 - Utrechtben több helyen is lövöldözés volt



Több helyszínen is lövöldözés volt hétfőn Utrechtben - közölte a holland terrorelhárítási hivatal vezetője.



Pieter-Jaap Aalbersberg sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a villamoson elkövetett lövöldözés - amelyben többen megsebesültek, egyikük feltehetően halálosan - gyanúsítottja továbbra is szabadlábon van.



Közölte azt is, hogy egyelőre rengeteg a bizonytalanság, és a helyi hatóságok a tények megállapításán dolgoznak.



A Hollandia középső részén fekvő, mintegy 350 ezres lélekszámú város egyetemét bezárták, és felszólították a lakosokat, hogy ne hagyják el házaikat.



A németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartomány rendőrsége közölte, hogy megerősítették az ellenőrzést a német-holland határon, erősítést vezényeltek a főbb autópályákhoz, valamint a kisebb határátkelőkhöz és vasútvonalakhoz.



13:29 - Fokozott biztonsági ellenőrzés kezdődött a repülőtereken és a fontos épületekben



Megerősítették a biztonsági intézkedéseket Hollandia repülőterein és fontosabb középületeinél, így az amszterdami Schiphol repülőtéren is - jelentették be a rendvédelmi szervek.



Az intézkedés előzménye, hogy Utrechtben hétfőn egy lövöldözésben legalább egy ember meghalt és többen megsebesültek.



A rendőrség hétfői közlése szerint az utrechti lövöldöző még szabadlábon van. Korábban a rendőrség közölte, hogy lövöldözés akár terrortámadás is lehetett. A tartományban a legnagyobb szintre emelték a terrorkészültséget.



12:43 - Holland rendőrség: az utrechti lövöldöző még szabadlábon van



Az utrechti lövöldöző még szabadlábon van a rendőrség hétfői közlése szerint. Az incidensnek egy halálos áldozata van: egy nő, akit a város központjában, egy villamoson történt incidens után két villamoskocsi között, a vágányokon találtak meg.



A lövöldözésben korábbi hírek szerint több ember megsebesült.



A rendőrség utasította az iskolákat a városban, hogy tartsák zárva kapuikat.



Korábban a rendőrség közölte, hogy lövöldözés akár terrortámadás is lehetett. A tartományban maximális szintre emelték a terrorkészültséget.



Korábban írtuk:



Az utrechti lövöldözés akár terrortámadás is lehetett - közölte hétfőn a holland rendőrség. A kormány székhelyén, Hágában is megszigorították a biztonsági intézkedéseket.



A lövöldözés egy villamoson történt. Többen megsebesültek. A rendőrség tájékoztatása szerint egy teret lezártak a város központjától nem messze, és a mentők a helyszínen vannak.



Mark Rutte holland miniszterelnök aggasztónak nevezte az esetet, és rendkívüli kormányülést hívott össze.



Korábban írtuk:



Lövöldözés volt hétfő délelőtt a hollandiai Utrecht városában, többen megsebesültek - tudatta a helyi rendőrség a Twitteren.

Rendőrök és mentők az Utrecht belvárosában elkövetett lövöldözés helyszínén 2019. március 18-án.

Fotók: MTI/EPA/ANP/Robin Van Lonkhuijsen

A tájékoztatás szerint egy teret lezártak egy villamosmegálló közelében a város központjától nem messze, és a mentők a helyszínen vannak.