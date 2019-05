Három újabb hegymászó vesztette életét a Mount Everesten

Tavaly összesen öten haltak meg a világ legmagasabb hegycsúcsának meghódítása közben. Az áldozatok számának emelkedése részben összefügghet azzal, hogy a kedvező időjárás következményeként torlódás alakult ki a csúcs közelében, az oxigénszegény környezetben.



"A kedvező időjárási viszonyok ugyanis csak rövid ideig uralkodtak a térségben, és mindenki egyszerre indult el a héten, hogy meghódítsa a csúcsot" - közölte Babu serpa, az egyik túraszervező cég igazgatója.



Egy 44 éves brit hegymászó szombaton halt meg mintegy 8700 méter magasságban az után, hogy megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát és visszatérőben volt róla. Mintegy 150 méterrel a csúcs alatt hirtelen összeesett, a kíséretében lévő serpa megpróbálta újraéleszteni, ám nem sikerült - mondták el illetékesek.



Pénteken egy 56 éves ír hegymászó halt meg hétezer méter magasan lévő sátrában. Ő még a csúcshódítás előtt visszafordult és leereszkedőben volt a hegyoldalról.



Ugyanezen a napon meghalt egy 33 éves nepáli helyi vezető az alaptáborban, őt egy magasabban fekvő táborból helikopterrel szállították le, mert megbetegedett.



Korábban életét vesztette négy indiai és egy-egy amerikai és osztrák hegymászó, és május 16-án eltűnt egy másik ír hegymászó is, akit szintén halottnak tartanak a nepáli hatóságok.



Idén várhatóan rekordot dönt a Mount Everestet meghódító emberek száma. A nepáli hatóságok a tavaszi szezonra minden korábbinál több, 381 mászóengedélyt adtak ki (darabonként 11 ezer dollárért), ami a kísérőt is beleszámítva körülbelül 750 embert jelent ugyanazon az útvonalon az április végétől május végéig tartó néhány hét alatt. További legkevesebb 140 fő kapott engedélyt a Csomolungma megmászására a kínai (tibeti) oldalon.



A 8850 méteres hegycsúcs megmászóinak száma már tavaly is rekordot döntött 807 fővel.