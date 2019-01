Háromszor több pénzt fognak kapni Soros szervezetei Brüsszeltől

–

A 426:152 arányban megszavazott jelentés értelmében az EU következő hétéves költségvetésében(átszámítva mintegy 577 milliárd forint) különítenének el az "Európai Jogok és Értékek" nevű új program számára az Európai Bizottság által eredetileg tervezett 642 millió euró helyettA javaslat értelmében kivételes esetekben, amikor egy tagországban hirtelen súlyos veszélybe kerülnek az "alapértékek", akkor az Európai Bizottság sürgős pályázati felhívást írhatna ki az ott működő, többnyire Soros György zsebében lévő szervezetek támogatására. Mindezt természetesen az úgynevezett "demokratikus párbeszéd" előmozdítása céljából.Mint írták, "bővíteni kellene a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok" megerősítésére szolgáló forrásokat, egyebek között az ezen a területen tevékenykedő helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi NGO-k határozottabb támogatásával.Lefordítva: megdőlt az a hazugság, amivel a baloldal és a liberálisok egészen idáig etették az embereket. Nagyon is létezik az együttműködés Soros György és az Európai Unió között, és ez a nyíltan bevándorláspárti szövetség immár az európai polgárok pénzéből kívánja finanszírozni a kontinens bevándorlókkal történő elárasztását.Ezen program létrehozása és finanszírozása kapcsán még a másik uniós társjogalkotó szervnek, a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak is ki kell alakítania az álláspontját, utána kezdődhetnek meg az intézményközi tárgyalások.A Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának közleménye szerint "teljességgel elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament migránspárti többsége a politikai támogatáson túl immár pénzügyi erőforrásokat is biztosítana a bevándorlást nyíltan elősegítő NGO-k számára".

"Az Európai Bizottság NGO-knak szervezi ki azokat a feladatokat, amiket maga nem tud elvégezni, így a jövőben Soros György mellett az európai adófizetők, köztük a magyarok is finanszírozni fogják a nyíltan bevándorláspárti, Magyarországot folyamatosan támadó álcivileket."