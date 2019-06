Házi őrizetbe került az őrizetbe vett orosz oknyomozó újságíró

Ivan Golunov orosz tényfeltáró újságíró egy moszkvai kerületi bíróságon 2019. június 8-án, egy nappal az után, hogy a rendorség kábítószer birtoklása címén orizetbe vette, majd vád alá helyezte. A 36 éves Golunov, a Meduza orosz ellenzéki hírportál újságírója azzal vált ismertté, hogy állami tisztviselok korrupciós és bunös tevékenységeit leplezte le. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Az újságírónak meg kellett jelennie a bíróságon, ahol tagadta az ellene felhozott vádakat. Azt mondta, semmilyen kábítószerrel kapcsolatos visszaélést nem követett el, és kész segíteni a nyomozást. A bíróság döntése értelmében augusztus 7-ig lesz házi őrizetben. Az AP amerikai hírügynökség szerint az újságíró könnyek között nyilatkozott a sajtónak a vádlottak számára kialakított cellában a bíróságon. Golunovot bírósági meghallgatása előtt kórházba kellett vinni, de a hatóságok nem közölték, hogy miért. Az Agora nevű jogvédő civil szervezet viszont úgy tudja, hogy agyrázkódása és bordatörése van.A Meduza nevű hírportál, melynek Golunov is a munkatársa, arról számolt be, hogy az újságírót valószínűleg megverték, miután őrizetbe vették. A rendőrség azt állítja, hogy 4 gramm kábítószert találtak Golunov hátizsákjában. Sok újságíró viszont azt gondolja, hogy a hatóságok így próbálják elhallgattatni kollégájukat, aki legutóbb gátlástalan uzsorásokról és a temetkezési ágazatra rátelepedő egyik szervezetről írt. Ivan Kolpakov, a Meduza szerkesztője az Interfax hírügynökségnek azt mondta, hogy Golunov ez utóbbi miatt fenyegetéseket is kapott.