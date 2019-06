Helikopter zuhant egy felhőkarcolóra New York Manhattan negyedében. A helyi idő szerint a kora délutáni órákban történt katasztrófának egy halálos áldozata van: a gépet vezető pilóta, aki egyedül tartózkodott a helikopteren. A helikopter egy felhőkarcoló emeletébe "akadt bele". Az azonnal kigyulladt épület adott otthon a francia BNP Paribas bankház irodáinak.



A tűzoltók és a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre, perceken belül megjelent New York állam éppen a városban tartózkodó kormányzója, Andrew Cuomo is. Donald Trump elnököt azonnal tájékoztatták a katasztrófáról, leszögezve, hogy nem terrortámadásról, hanem közlekedési balesetről van szó. Az elnök ezt követően Twitteren közölte, hogy a kormányzat készen áll bármiféle segítség megadására.



Az épületet kiürítették, a környező utcákat lezárták. Az amerikai televízióknak nyilatkozó szemtanúk arról számoltak be, hogy a helikopter becsapódásakor az egész épület megingott, sokaknak azonnal a 2001. szeptember 11-i terrortámadás jutott az eszébe. Az amerikai szövetségi légügyi hatóság közleményben tudatta, hogy széleskörű vizsgálatot indított a baleset körülményeinek felderítésére. Az első információk szerint a katasztrófát valószínűleg a helikopter műszaki meghibásodása okozhatta.