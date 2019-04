Hős káplán mentette ki Jézus Krisztus töviskoronáját a lángoló Notre-Dame-ból - galériák

Fournier atya lett a tragikus nap hőse.

Erdőnek csúfolták a Notre-Dame vázát, melyet 1300 fából építettek, így nagyon gyúlékony volt a szerkezete. A lángok martalékává lett tetőszerkezet alapja is ebből készült. A katedrálisban őrzött kincsek, kegytárgyak szerencsére megmenekültek, köszönhetően a hős tűzoltóknak, köztük a káplánjuknakVilágszerte gyászolják Európa legismertebb gótikus templomát, a párizsi Notre-Dame-ot, dehétfőről keddre virradóra számos hőst is avatott. Négyszáz lánglovag küzdött a pusztító tűzzel, és elsősorban az ő bátorságuknak köszönhető, hogy a templomban őrzött relikviák megmenekültek. Egyik pillanatról a másikra nemzeti hős lett a tűzoltók káplánja, Fournier atya, aki az életét kockára téve vetette magát a lángoló épületbe.A keresztény világ egyik legfontosabb ereklyéjét mentette: a töviskoronát, amelyet a hagyomány szerint Krisztus viselt a ke­resztre feszítésekor. A le­genda szerint IX. Szent Lajos gyűjtötte be a Szentföldről, és vitte el Párizsba 1238-ban. Fournier atya pontosan tudta, mekkora jelentősége van a tárgynak, és tétovázás nélkül rohant be a po­koli meleget árasztó épületbe. Akciója sikeres volt, amiért a közvélemény szerint szentté kellene avatni.