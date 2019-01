Illegális bevándorlás - Az olasz hatóságok lezárták a Sea Watch civil szervezet hajója körüli tengerszakaszt

A szicíliai Siracusa kikötőkapitánysága elrendelte a Sea Watch civil szervezetnek a kikötő partjainál lehorgonyzott hajója körüli tengerszakasz lezárását hétfőn, miután olasz ellenzéki pártok képviselői ismételten fel akartak jutni a fedélzeten tartózkodó 47 migránshoz. Hollandia ismételten nemet mondott a csoport befogadására.



A Sea Watch 3 nevű hajót tilos megközelíteni vagy közelében lehorgonyozni fél mérföldes körzetben.



A hatósági intézkedést azután hozták meg, hogy vasárnap három ellenzéki politikus motoros csónakot bérelt, és feljutott a Sea Watch 3-ra. A balközép Demokrata Párt (PD) pedig hétfőtől minden nap másik képviselőt akart a hajóra küldeni, az ott tartózkodó menedékkérők partra engedésének sürgetésére.



Maurizio Martina, a PD politikusa így Siracusa kikötőjében nyilatkozott a sajtónak, hangsúlyozva, hogy a hajón levő 47 embert azonnal partra kell engedni, el kell látni. "Nem lehet politikai propagandát folytatni emberek bőrén" - jelentette ki Martina.



Matteo Salvini olasz belügyminiszter közösségi oldalára azt írta, hogy miközben az olasz sajtó és a baloldal viharos tengerre, "kutyahidegre" panaszkodik, és a hajón található gyerekekről cikkezik, a Sea Watchon "meztelen felsőtestű férfiakat, nyugodt tengert, füllhallgatós és mobiltelefonos személyeket látok". Hozzátette: "Nem módosítom nézeteimet: Olaszországba csak a szabályokat betartva lehet megérkezni, máskülönben STOP".



A római belügyi tárca vezetője bejelentette, hogy a legnagyobb olaszországi menedékkérő-tábor, a szicíliai Mineo bezárására készül, ahol a tavaly januári 2585-ről mára 1357-re csökkent az ott tartózkodók száma. A Rómához közeli Castelnuovo Di Porto menedékkérő-táborának bezárása már megkezdődött.



Salvini megjegyezte, hogy tavaly januárban a korábbi balközép kormánnyal több mint 3 ezren érkeztek az olaszországi partokra, míg az idén csak 155-en.



Danilo Toninelli kikötőkért felelős miniszter (Öt Csillag Mozgalom) a Sea Watch hajójának lefoglalását szorgalmazta. Azt javasolta, hogy engedjék kikötni a hajót, majd tegyék egy repülőre a migránsokat, és szállítsák őket Hollandiába. A német nem kormányzati szervezet hajója ugyanis holland felségjelzésű. Hága kormánya hétfőn ismételten leszögezte, hogy nem fogadja be a csoportot. A Sea Watch 3 január 19-én vette fedélzetére a csoportot Líbia partjainál. Pénteken kapott engedélyt az olasz hatóságoktól, hogy Siracusa partjaitól kevesebb mint kétmérföldnyire lehorgonyozzon, de nem futhat be olaszországi kikötőbe.



Ezzel egy időben a szicíliai Siracusa ügyészsége bejelentette, hogy vizsgálat megindítását mérlegeli Matteo Salvinivel szemben a hajón tartózkodók személyi szabadságának korlátozása címén. Hasonló vádakkal indult eljárás a belügyminiszterrel szemben tavaly augusztusban is, amikor majdnem egy hétig nem engedélyezte az olasz parti őrség Diciotti nevű hajóján levő 177 menedékkérő partraszállását. A mostani ügyben az olasz parlament illetékes bizottsága a héten dönt arról, hogy szavazásra bocsátja-e a belügyminiszterrel szembeni ügyészi eljárás kérdését.