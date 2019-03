INF-szerződés - Lavrov: Moszkva fenntartja magának a jogot az arányos válaszra

Moszkva fenntartja magának a jogot, hogy rakétákat telepítsen a világ bármelyik részén abban az esetben, ha Washington ugyanígy tesz - jelentette ki szerdán egy sajtótájékoztatón Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.



Az orosz külügyi tárcavezető felidézte Vlagyimir Putyin orosz elnök azon szavait, amelyek szerint Moszkva arányos választ fog adni a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló (INF) szerződés körüli helyzet alakulásával kapcsolatban.



"Az (orosz) elnök hangsúlyozta: ha az Egyesült Államok, kilépve a szerződésből, megkezdi a szerződés által addig tiltott rakéták telepítését a világ egyik vagy másik részén, bárhol is jelenjenek meg az ilyen amerikai gyártmányú rakéták, fenntartjuk a jogot arra, hogy ugyanezt tegyük, hogy ugyanabban a régióban a mi rakétáink is megjelenjenek" - fogalmazott Lavrov.



Az orosz diplomácia vezetője eközben megjegyezte, hogy Oroszország soha nem állt el a stratégiai stabilitás megerősítését célzó egyeztetésektől.



"De többet nem fogjuk zaklatni nyugati partnereinket ebben a témában. Tudnak ezekről a javaslatokról. Amikor majd megérnek rá - üdvözöljük őket" - fogalmazott Lavrov.



Washington február elején jelentette be, hogy megkezdi az INF-szerződésből való kivonulás folyamatát, és felfüggeszti az egyezményből eredő kötelezettségvállalásait. Moszkva egy nappal később követte példáját. Putyin eközben úgy rendelkezett, hogy többé ne kezdeményezzenek párbeszédet Washingtonnal ez ügyben, hangsúlyozva, hogy az amerikai félnek magának kell érettnek lennie arra, hogy egyenrangú és tartalmas párbeszédet folytasson".



Az Egyesült Államok 2013 óta állítja, hogy Oroszország megsérti az INF-szerződést. 2018-ban azt közölte, hogy ezt a 9M729 típusú manőverező robotrepülőgép tesztelésével követi el, mert a fegyver hatótávolsága szerinte meghaladja az 500 kilométert. Moszkva tagadja ezt, és a maga részéről azzal vádolja Washingtont, hogy a Lengyelországba és Romániába, valamint a Távol-Keletre telepített vagy telepítendő ballisztikusrakéta-elhárító rendszerének kilövőállásai Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépek indítására is alkalmasak, ami ellentétes a megállapodással.