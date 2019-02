INF szerződés - Merkel tovább tárgyalna, Moszkva fenntartja a jogot a megfelelő válaszlépésekre

Az INF-szerződést 1987-ben írta alá az Egyesült Államok és az akkori Szovjetunió Az egyezmény a szárazföldi indítású, hagyományos és nukleáris robbanótöltetekkel felszerelt közepes (500-5500 kilométeres) hatótávolságú ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek megsemmisítéséről rendelkezett. A szerződés, amely mérföldkő volt a hidegháború lezárásában, megtiltotta az ilyen eszközök gyártását, birtoklását és tesztelését.



Donald Trump és közvetlen munkatársai, köztük John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó régóta fenntartásait hangoztatta a megállapodással kapcsolatban, bár az INF-szerződés miatti amerikai csalódottság régebbi keletű.

Már 2014-ben Barack Obama, akkori elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy nem tartja be a szerződés kötelezettségeit.

További tárgyalásokat szorgalmaz az INF-szerződésről a német kancellár. Angela Merkel a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló egyezményből való amerikai kivonulással kapcsolatban azt mondta, Németország arra fogja kihasználni a hat hónapos átmeneti időszakot, hogy ezalatt folytassanak további tárgyalásokat az egyezményről.Mike Pompeo amerikai külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy az Egyesült Államok szombattól felfüggeszti az 1987-es orosz-amerikai szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítését."Mindent megteszünk a további tárgyalások érdekében... Az világos, hogy Oroszország megsérti a szerződést... Fontos, hogy nyitva tartsuk a tárgyalások lehetőségét" - mondta Merkel."Oroszország kihasználhatja ezt az időszakot arra, hogy megfelelően járjon el", és elkerülje, hogy megszűnjön a szerződés - tette hozzá.A témához fűzött Twitter-bejegyzésében Heiko Maas német külügyminiszter úgy vélekedett, hogy a világ "kevésbé biztonságos lesz a szerződés nélkül".A német külügyminiszter a Funke médiacsoporthoz tartozó újságoknak adott nyilatkozatában egyértelműen Oroszországot hibáztatta az INF-szerződés kudarca miatt."Gyakorlatilag hatálytalan az a bilaterális államok közötti szerződés, amelyet az egyik fél megsértett" - magyarázta Maas a lapok szombati kiadásában megjelenő interjúban."Moszkva egy közepes hatótávolságú nukleáris rakétát fejlesztett ki és tesztelt, amely megsérti az egyezmény rendelkezéseit" - hangsúlyozta.Sajnos az orosz fél nem hajlandó "valódi átláthatóságot vinni az ügybe, és helyreállítani a szerződésszerinti magatartást". "Sajnáljuk ezt, mert az INF-szerződés nélkül kevesebb biztonság lesz" - mondta Maas. A tárcavezető szerint szükség van a nemzetközi fegyverellenőrzés stabil és lehetőleg átfogó rendszerére.Ausztria sajnálja, hogy az Egyesült Államok kilép a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló (INF) szerződésből, mert ez új fegyverkezési versenyhez fog vezetni, és fokozza a nukleáris fenyegetést Európára - mondta Karin Kneissl osztrák külügyminiszter pénteken."Az Egyesült Államok bejelentése aggodalomra ad okot, hogy újabb nukleáris fegyverkezési verseny elébe nézünk és további átfogó fegyverkorlátozási egyezmények válhatnak hatálytalanná" - mondta az osztrák miniszter."Meg kell őrizni a létező megállapodásokat, mert biztonságot nyújtanak. Harminc év elteltével a közepes hatótávolságú rakéták ismételt telepítése jelentősen fokozhatja a nukleáris fenyegetést Európában" - jelentette ki Kneissl. A tárcavezető szerint Moszkvának és Washingtonnak minden tőle telhető erőfeszítést meg tennie a bizalom helyreállítása érdekében.Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteken közölte: Oroszország fenntartja a jogot a megfelelő válaszlépésekre abban az esetben, ha az Egyesült Államok kilép a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló INF-szerződésből."Ha az amerikai fél (...) kilép az INF-szerződésből, Moszkva fenntartja a jogát mind a megfelelő reagálásra, mind a válaszlépésekre" - mondta Zaharova a Rosszija-1 orosz állami televíziós csatorna 60 perc című műsorában.Mike Pompeo amerikai külügyminiszter pénteken bejelentette, hogy az Egyesült Államok megkezdi az INF-egyezményből való kivonulást, és szombattól felfüggeszti a szerződésből eredő kötelezettségvállalásait. Donald Trump elnök pedig úgy fogalmazott, hogy a kivonulás hat hónapon belül befejeződik, hacsak Oroszország nem tér vissza a szerződés teljesítéséhez. "Nem lehetünk mi az az egyetlen ország a világon, amelyet ez a szerződés egyoldalúan korlátoz. Tovább folytatjuk katonai válaszlehetőségeink kidolgozását és a NATO-val és szövetségeseinkkel közösen dolgozunk majd azon, hogy megakadályozzuk, Oroszország bármilyen katonai előnyt is kovácsoljon törvényellenes viselkedésével" - olvasható az elnök közleményében.A közleményt percekkel azt követően adta ki a Fehér Ház, hogy a külügyminisztériumban tartott sajtóértekezleten Mike Pompeo bejelentette az amerikai kormány döntését."Oroszország éveken keresztül lelkiismeret-furdalás nélkül megsértette a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló szerződést" - fogalmazott az amerikai diplomácia vezetője. Pompeo azt hangoztatta: a szerződés megsértésével "Oroszország európaiak és amerikaiak millióit sodorja nagyobb veszélybe". Hozzáfűzte, hogy: "kötelességünk erre megfelelő választ adni"."Az országokat felelősségre kell vonni, ha megszegik a szabályokat" - fogalmazott a külügyminiszter és hangsúlyozta, hogy Washington álláspontja szerint "Oroszország kockára tette az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit".Leszögezte: az Egyesült Államok "bőséges időt" biztosított Oroszországnak, hogy visszatérhessen a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez.