Irán azt állítja, hogy lelőtt egy amerikai drónt, Washington tagad

Az iráni Forradalmi Gárda lelőtt egy amerikai drónt a dél-iráni Hormuzgán tartomány fölött - jelentette csütörtökön az IRNA iráni állami hírügynökség.



Az iráni állami Press TV televíziós csatorna hozzátette azt is, hogy az RQ-4 Global Hawk típusú drónt csütörtökre virradóra, Dzsászk kikötővárosa mellett lőtték le, képeket azonban még egyetlen iráni médium sem mutatott be.



Bill Urban, az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó központi parancsnokságának a szóvivője szerda éjszaka kijelentette, hogy aznap egyetlen amerikai légi jármű sem lépett be az iráni légtérbe.



Múlt héten az Egyesült Államok katonai parancsnoksága megerősítette, hogy az iráni légvédelem megpróbált lelőni egy amerikai drónt, és elismerte azt is, hogy júniusban a jemeni húszi lázadóknak iráni segítséggel sikerült egy másikat megsemmisíteniük.



Szerdán Washington ismét Teheránt tette felelőssé a múlt héten az Ománi-öbölben két tartályhajó ellen elkövetett szabotázsakcióért, amelynek során az égő hajók legénységét az iráni hatóságok Dzsászkba evakuálták. Az incidens körülményei egyelőre ismeretlenek, Irán pedig tagadja a Fehér Ház vádjait.



Az amerikai védelmi minisztérium az iráni fenyegetésre hivatkozva hétfőn jelezte, hogy még ezer katonát vezényel a Közel-Keletre.



Washington és Teherán között az elmúlt hónapokban nem ez az egyetlen feszültségforrás.



Haszan Róháni iráni elnök szerdán megerősítette, hogy Irán nem hosszabbítja meg a 2015-ös többhatalmi atomalku megmentésére adott hatvannapos határidőt, a szerződés további öt részesének - Nagy-Britanniának, Franciaországnak, Németországnak, Kínának és Oroszországnak - július 7-éig maradt ideje cselekedni.



Irán korábban már kijelentette, hogy országa a továbbiakban korlátozni fogja a nukleáris megállapodás egyes részeinek teljesítését, mert az Egyesült Államok egy évvel korábban egyoldalúan felmondta a szerződést, és újraindította a korábban felfüggesztett szankciókat az iszlám köztársasággal szemben.