Ismét ezrek tüntettek Szudánban az elnök lemondását követelve

Helyszíni beszámolók szerint a több hónapja zajló tüntetéseken eddig sosem látott nagyságú tömeg három oldalról közelítette meg az elnöki palotát, amelyben a szudáni védelmi minisztérium épülete, valamint a hadsereg főhadiszállása is található. Az emberek azt skandálták, hogy "béke, igazság, szabadság".



A biztonsági erők könnygázzal oszlattak, többeket pedig őrizetbe vettek. A szudáni zászlókat lengető tömegnek sikerült elérnie az épületegyüttes bejáratát, de az őrt álló katonák nem avatkoztak közbe.



Az afrikai országban december óta rendszeresek a tüntetések. A gazdasági nehézségek, a növekvő infláció és az üzemanyaghiány, illetve a kenyér árának emelkedése miatti tiltakozás hamar kormányellenes színezetet kapott, és egyre többen követelték a harmadik évtizede hatalmon lévő, 75 éves el-Besír elnök távozását a hatalomból. Besír a tömegtüntetések hatására februárban egy évre szükségállapotot rendelt el, s feloszlatta a kormányt márciusban pedig új, technokrata kabinetet nevezett ki, ígéretet téve arra is, hogy az rendezi az országot sújtó gazdasági válságot, ám a tüntetések nem értek véget.



A szudáni tüntetők egyik szlogenje - "az emberek a rezsim bukását akarják" - korábban a tunéziai, egyiptomi és más arab országokban lezajlott demonstrációkon vált ismertté, az elmúlt hetekben pedig Algériában is ennek a jegyében mentek több tízezren az utcára. Az aktivisták nem rejtették véka alá, hogy a hadsereg támogatását akarják. A szombati tüntetésen készült felvételeken hallható volt, hogy a hadsereg főhadiszálláshoz vonuló tömeg azt skandálta: "Egy nép, egy hadsereg". Abdel-Azíz Buteflika volt algériai elnök távozását is a hadsereg vezetői kényszerítették ki április 2-án, hogy így tegyenek kísérletet a demokratikus reformokat követelő tömeges megmozdulások lecsillapítására