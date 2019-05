Izraeli rakéta csapódott be Szíria el-Kuneitra tartományában - egy katona meghalt, egy pedig megsebesült

Izraeli rakéta csapódott be egy katonai állásba Szíria délnyugati, el-Kuneitra tartományában, legalább egy katona meghalt, egy pedig megsebesült - közölte hétfőn a szíriai állami média.



Az al-Ikbaríja szíriai állami televízió hétfői jelentése szerint a támadásban egy katonai jármű is kárt szenvedett. A beszámoló szerint a rakéta az Izrael által megszállt Golán-fennsík peremén csapódott be.



Az izraeli hadsereg közleményt adott ki a szíriai beszámoló után, azt állítva, hogy támadást hajtott végre egy légvédelmi állás ellen, miután tüzet nyitottak onnan egy Izrael északi részén rutinrepülést végző izraeli harci repülőgépre.



A szíriai állami média a hónap során további két olyan incidensről számolt be, amely során Izrael csapást mért Szíria déli-délnyugati részén.



A zsidó állam általában nem reagál a szomszédos Szíriában végrehajtott csapásairól szóló jelentésekre. Az elmúlt hónapokban azonban Izrael egyre nyíltabban intézett támadásokat olyan szíriai célpontok ellen, amelyek állítása szerint a Damaszkusz közeli szövetségesének számító Iránhoz vagy a Hezbollah libanoni síita szervezethez köthetőek.