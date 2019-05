Joe Biden amerikai demokrata párti elnökjelölt-aspiráns támogatná az abortuszhoz való jog törvénybe iktatását

Támogatná az abortuszhoz való jog törvénybe iktatását Joe Biden amerikai demokrata párti elnökjelölt-aspiráns, volt alelnök. A politikus ezt kedden a floridai Orlandóban tartott kampányrendezvényen bemutatott videón fejtette ki."Mi ez a nagy igyekezet, hogy a legfelsőbb bíróság elé vigyék az ügyet, azt remélve, hogy az elnök kinevezte konzervatív bírák szavazataikkal megsemmisítik majd a Roe/Wade-döntést?" - fogalmazott Biden. Majd hozzátette: "ez nem jó. Ez veszedelmes. És nekünk ezt meg kell állítanunk".Biden arra célzott, hogy, és nem egy konzervatív politikus és aktivista azt fejtegeti, hogy örömmel venné, ha a törvények ellen fellebbeznének, mert így a szövetségi legfelsőbb bíróság elé kerülne az ügy.Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bíróság pedig - amely jelenleg konzervatív többségű és abortuszellenes - semmisnek mondaná ki az 1973-ban elfogadott Roe/Wade-döntést. Ez a legfelsőbb bírósági döntés - amely azonban nem törvény - teszi lehetővé az abortuszt az Egyesült Államokban.A szövetségi fővárosban, a legfelsőbb bíróság épülete előtt rendezett tüntetésen több demokrata párti elnökjelölt-aspiráns is megjelent.Pete Buttigieg, egy indianai kisváros polgármestere és Cory Booker New Jersey-i szenátor egyetértését fejezte ki a tüntetőkkel. Kirsten Gillibrand, New York-i szenátor, aki szintén a Demokrata Párt elnökjelöltségéért küzd, rövid beszédében azt ígérte: a demokrata politikusok harcolni fognak az abortusz jogáért, mert ez - ahogyan fogalmazott - "az alapvető emberi jogok közé tartozik".A demokraták jelenleg azt szorgalmazzák, hogy iktassák törvénybe az abortuszt.