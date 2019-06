Kalapács alá kerülnek az adósságokban úszó Boris Becker trófeái

Elárverezik Boris Becker német teniszsztár 82 érmét, kupáját, személyes szuvenírjait egy hétfőn kezdődő online árverésen, hogy adósságai egy részét ki tudja fizetni.



A most 51 éves Becker Wimbledon történetének legfiatalabb győztese volt, aki első wimbledoni bajnokságát mindössze 17 évesen nyerte, ezt még kettő követte.



A licitálás július 11-ig tart - olvasható az árverést szervező Wyles Hardy londoni aukciósház honlapján.



A trófeák között található az Challenge-kupa, amit a sportoló egy wimbledoni győzelme után kapott, valamint a Renshaw-kupa, amit a teniszező a legfiatalabb egyéni Grand Slam-győzelméért nyert el.



Licitálni lehet az 1990-ben szerzett wimbledoni éremre, amit akkor kapott, amikor kikapott a svéd Stefan Edbergtől, továbbá arra az ezüstkupára, amelyet a Tiffanynál készítettek és Becker 1989-ben Ivan Lendl legyőzésével nyert el a US Openen.



Az adósságokban úszó Becker 2017-ben jelentett csődöt.



Egy évvel később kijelentette, hogy diplomatastátusza van, ezért mentességet élvez, amivel az utolsó pillanatban megakadályozta trófeái és személyes tárgyai eladását.



A hajdani világelső arra hivatkozott, hogy a Közép-afrikai Köztársaság elnöke az ország sport-, kulturális és humanitárius "nagykövetévé" nevezte ki az Európai Unióba.



A Közép-afrikai Köztársaság külügyminisztere azt válaszolta, hogy az útlevél, amit Becker mutogat, hamisítvány, egy csomó "2014-ben ellopott üres útlevél egyike".



A furcsa ügy decemberben ért véget, amikor egy londoni bíróság előtt lemondott a mentességéről, így az aukciósház piacra dobhatta a trófeákat.



Az eladásból befolyó pénz azonban nem lesz elegendő, hogy sok milliós adósságát fedezze.



Beckernek már Spanyolországban is voltak bírósági ügyei, mert nem fizette ki a mallorcai villáján végzett munkákat. 2002-ben egy német bíróság ítélte két év felfüggesztettre és 500 ezer eurós bírság (162 millió forint) megfizetésére a több mint 1,7 millió eurós adótartozás miatt.



A hatszoros Grand Slam-győztes, aki védhetetlen szerváiról a Bum-bum Borisz becenevet kapta, pályafutása alatt 49 bajnoki címet és több mint 20 millió euró pénzdíjat nyert.



Jelenleg a tenisszel összefüggő tevékenységeket végez, elsősorban kommentátorként, hogy hírnevét felhasználva vissza tudja fizetni az adósságait.



