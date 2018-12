Kercsi incidens - Porosenko aláírta a fekete-tengeri ellenőrzött térség kiterjesztését

Az elnöki hivatal közleménye szerint a törvénnyel Ukrajna összhangba hozza a tengerre vonatkozó jogrendjét a többi fekete-tengeri országéval, illetve az 1982-es tengeri jogi ENSZ-egyezményt aláíró országokéval. A törvény a csempészet megakadályozását szolgálja, illetve azt, hogy hajók jogot sértve hajózhassanak be az Oroszország által ideiglenesen megszállt kikötőkbe

Petro Porosenko ukrán államfő aláírta szombaton azt a törvényt, amely kiterjeszti az Ukrajna által ellenőrzött területet a Fekete-tengeren - jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség. A törvényt december 6-án fogadta el az ukrán parlament.- áll a közleményében.A jogszabály az eddigi 12-ről 24 tengeri mérföldre növeli a tengerjogban "csatlakozó övezetnek" nevezett vizeket, amelyek a 12 mérföld széles "parti tengerhez" csatlakoznak a nyílt tengeren. Ukrajna ellenőrzést folytathat ott a csempészet, a migráció és egyéb jogsértések megakadályozása végett, a parti őrség hajói feltartóztathatják, átkutathatják, lefoglalhatják és üldözőbe is vehetik azokat a kereskedelmi hajókat, amelyekkel szemben felmerül a törvénysértés gyanúja. A legénységüket őrizetbe vehetik. Az UNIAN hírügynökség ismertetése szerint ezt hadi- vagy állami hajókkal nem tehetik meg. A dokumentum szerint a nemzetközi jog lehetőséget ad a csatlakozó övezet kiterjesztésére.Kijev szerint amióta Oroszország önkényesen elcsatolta Ukrajnától a Krím félszigetet, törvénytelen gazdasági tevékenységet folytat ott, megnövekedett a csempészet mértéke, Ukrajna pedig nem tudja hatékonyan ellenőrizni a hajózást.November 25-én a Fekete-tengeren, a Kercsi-szoros közelében, a Krím partjaitól 13-14 tengeri mérföldre az orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra, amelyeket elfoglalt, a 24 főnyi legénységük ellen pedig tiltott határátlépés címén eljárást indított. Kijev szerint az ukrán hajók előre jelezték áthaladási szándékukat a Kercsi-szoroson, ezért az orosz fél indokolatlanul nyitott rájuk tüzet - ráadásul nemzetközi vizeken a már Odessza felé visszafordult hajóikra - megsértve az ENSZ tengerjogi egyezményét, valamint az Azovi-tenger és a Kercsi-szoros használatáról szóló kétoldalú megállapodást is. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy az ukrán járművek megsértették Oroszország területi vizeit, és a figyelmeztető lövéseket is semmibe véve a Kercsi-szoros felé haladtak, amelyen az áthajózást Moszkva engedélyhez köti.