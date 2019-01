Kifakadt a bécsújhelyi alpolgármester a fiatal nő megölése miatt

Bécsújhelyen nemrég történt gyilkosság: a helyieket sokkolta a 16 éves Manuel megölése. A fiatal lányt 19 éves szíriai bevándorló barátja az alsó-ausztriai város egyik parkjában fojtotta meg. Sajtóértesülések szerint a tettes korábban többször került összeütközésbe a törvénnyel. Áldozata is két feljelentést tett ellene testi sértés és szexuális zaklatás miatt. A férfi 2014-ben érkezett Ausztriába, tavaly októberében kiutasítási eljárást indult ellene.



Első helyen áll a gyermekek biztonsága

Szomorú és dühös – így foglalta össze véleményét Wiener Neustadt polgármestere a gyilkosságról az osztrák Kurir című lapnak. Klaus Schneeberger azt mondta, ha egy bevándorlót elítélnek Ausztriában, akkor ki kell toloncolni.

Ennél is keményebben fogalmazott az alpolgármester. Michael Schnedlitz közösségi oldalán azt írta: „bocsánat, de hányok, ha azt mondja egy politikus, hogy minden rendben van, vagy meghallom azt a szót a bevándorlással kapcsolatban, hogy gazdagodás". A szabadság párti politikus úgy fogalmazott: „első helyen a gyermekeink biztonsága áll. Ezt minden politikusnak, de a sajtónak, az NGO-knak, a jótékonysági szervezeteknek is meg kell érteniük".



Egy terhes nőt is megkéseltek a közelmúltban

A német sajtót a hétvégén járta be az a hír, hogy egy afgán menedékkérő késsel támadt egy terhes lengyel nőre egy német kórházban. A férfi a nőnél volt látogatóban, amikor éles vita alakult ki köztük. Ennek hevében szúrta hasba a nőt.

Az áldozat állapotát egy sürgősségi műtéttel ugyan sikerült stabilizálni, magzata azonban meghalt. A férfi később feladta magát, a hatóságok őrizetbe vették, gyilkossági kísérlettel és súlyos testi sértéssel gyanúsítják.



Megszaporodtak a késelések

Az elmúlt évben Ausztriában és Németországban is megszaporodtak a késelések, amelyeket bevándorlók követtek el. Sok esetben támadások áldozatai európai nők. „Míg otthon ezeket a férfiakat a családjuk tartotta szoros kontroll alatt, saját hazájuktól távol ez nincs meg" – erről beszélt Póczik Szilveszer az M1-en.

A kriminológus hozzátette: az ide érkező férfiak nincsenek tisztában azzal, hogy egy egyenjogú európai nővel miként lehet szerelmi kapcsolatot teremteni.



Másrészről a német kultúrában a 14-16 éves lányokat a családjaik teljes jogú felnőttként kezelik – folytatta Póczik. Hozzátette: ezeknek a tinédzsereknek az idegenből érkezett fiatal férfiak érdekesek lehetnek, ugyanakkor nincsenek tisztában azokkal a veszélyekkel, amit a két kultúra különbségei magukkal hoznak.

A szakember hozzátette: hasonló erőszakos cselekmények az európai kultúrkörben is előfordulnak, de nem ilyen tömeges méretekben.