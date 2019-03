Kigyulladt egy toronyház Dakkában, a lángok elől menekülve több ember kiugrott az ablakon - videó, fotók

Tűz ütött ki csütörtökön egy 19 emeletes toronyház hetedik emeletén a bangladesi főváros, Dakka központjában, helyszíni hírügynökségi jelentések szerint legalább hatan életüket vesztették és hatvanan megsérültek.Több szemtanú is arról számolt be, hogy a lángok elől menekülve több ember kiugrott az ablakon. A toronyház felső szintjein az ablakokból több ember segítségért kiáltozott.A 22 tűzoltó alakulat mellett helikopterek segítik a mentést, illetve a lángok elleni küzdelmet vállvetve a hadsereg, haditengerészet, légierő és rendőrség egységeivel. Nehezíti a dolgukat az épületet elborító sűrű füst."A tüzet majdnem sikerült ellenőrzésünk alá vonni" - mondta Mizanur Rahmán tűzoltósági parancsnok a helyszínen nyilatkozva.A tűz oka egyelőre nem ismert. Az épület a főváros előkelő Banani nevű városrészében található.Beszámolók szerint számos diák is segített a rendőrségi és tűzoltósági alakulatoknak a mentési munkálatokban. Egyikük, Fajszál Rifaját elmondta: három embert látott az ablakokon kimászni a nyolcadik emelten, de egyikük lezuhant, és életét vesztette.Februárban Dakka óvárosának Csavkbazar nevű negyedében ütött ki tűz egy négyemeletes épületben, amelyben lakások mellett gyúlékony vegyszerek, valamint műanyagok tárolására használt raktárhelyiségek is voltak. A tűzvészben akkor 71 ember vesztette életét.