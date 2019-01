Kiköthetnek a Málta vizein veszteglő mentőhajók

A mentőhajókról egy hadihajóra átszállva érhették el a máltai partokat az illegális bevándorlók, akik hírügynökségi beszámolók szerint römujjongásban törtek ki, mikor a partraszállásról értesültek.



Joseph Muscat szerint alkalmi megállapodás született az ügyben. A Máltán lévő 249 migráns, valamint a két mentőhajón tartózkodó 49 ember közül 220-at más európai uniós tagállamok vesznek át vagy hazatérnek - folytatta.



A migránsokat Németország, Franciaország, Portugália, Írország, Románia, Luxemburg, Hollandia és Olaszország között osztják szét - részletezte a máltai kormányfő.



Joseph Muscat hozzátette, hogy a Sea Watch és a Sea Eye nevű német civil szervezet hajóinak a partraszállást követően azonnal távozniuk kell a máltai vizekről.



A szóban forgó mentőhajók napok óta vesztegelnek máltai vizeken arra várva, hogy valamelyik ország megnyissa előttük kikötőjét. A Sea Watch 32 embert vett fel fedélzetére egy csónakról Líbia partjainál még december 22-én. A Sea Eye 17 embert mentett ki a vízből december 29-én.



Mintegy tucatnyi európai ország ajánlotta fel, hogy befogadja a mentőhajókon tartózkodó migránsokat. Azonban Málta kikötötte, hogy csak akkor engedi partra szállni őket területén, ha egy átfogó megállapodás keretében az elmúlt hetekben a szigetországban partot ért menedékkérők sorsát is rendezik.



"Azt akarjuk, hogy mindenki tartsa tiszteletben a nemzetközi szabályokat, amelyeket nem mi találtunk ki" - szögezte le Muscat. "Erőteljes politikai üzenetet akarunk közvetíteni, hogy mindenki megértse: meg kell osztanunk a terheket, mert európai problémáról van szó" - folytatta. "Nem a civil szervezetekkel van bajunk, mindössze azt akarjuk, hogy mindenki betartsa a szabályokat" - húzta alá.



A Sea Watch a Twitteren mondott köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt napokban támogatásukról biztosították a szervezetet.



"Nem a szükséget szenvedők kárára kellene politizálni" - hívta fel a figyelmet a szervezet.



Ruben Neugebauer, a Sea-Watch szóvivője Twitter üzenetében hangsúlyozta, hogy nem hagynak fel a mentési munkálatokkal a Földközi-tengeren. Kijelentette: "Az utóbbi hetek megmutatták, hogy mentési műveleteinkre továbbra is szükség van". "A jövőben is következetesen be fogjuk tartatni az emberi jogokat" - tette hozzá a szóvivő, aki mikroblogján úgy fogalmazott, hogy a máltai partra szállással az EU "túszokat" szabadított ki.



Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Unió migrációs biztosa üdvözölte a megállapodást, és megköszönte Máltának, illetve a segítséget nyújtó uniós tagállamoknak hozzájárulásukat a helyzet megoldásához.