Kim Dzsong Un személyesen vezényelte le a lőgyakorlatot

A phenjani rezsim szócsövének számító hírügynökség pénteki közleményében nem nevezte meg, hogy pontosan milyen fegyverekkel hajtották végre a lőgyakorlatot. Csupán az szerepel benne, hogy "különféle nagy hatótávolságú csapásmérő eszközöket" vetettek be. Kim Dzsong Un az ország nyugati részén, egy védelmi alakulatból tekintette meg a hadgyakorlatot, ő adott parancsot a megkezdésére. A védelmi egységek gyorsreagáló képességét ellenőrizték az arcvonal elülső és nyugati szárnyán. Kim Dzsong Un négy fontos feladatot vázolt fel a csapásmérő képesség növeléséhez - írta a KCNA.



A hírügynökség és a phenjani média is felvételeket mutatott be a rakéták kilövéséről, de a híradásokban a típusukról nem volt szó.



A dél-koreai hadsereg előző napi közleményében arról tájékoztatott, hogy Észak-Korea feltehetően ismét rövid hatótávolságú rakétákat tesztelt, két rakétát indított egy északnyugati bázisról a Japán-tenger felé. A rakéták először átrepültek több észak-koreai tartomány felett, mielőtt kiértek a Japán-tenger fölé, majd a vízbe csapódtak. A dél-koreai hadsereg mérése szerint 270, illetve 420 kilométert repültek, és 50 kilométeres magasságot értek el. Szakértők azt gyanítják, hogy Phenjan olyan új rakétákat próbált ki, amelyek kifejlesztését határozatban megtiltotta neki az ENSZ Biztonsági Tanácsa.



Észak-Korea múlt szombaton is "csapásmérő rakétagyakorlatot" tartott rövid hatótávolságú rakétákkal. Azt megelőzően 2017 novembere óta nem hajtott végre tesztet nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal. Szakértők szerint a múlt szombati rakétagyakorlat gondosan megtervezett lépés volt, és Phenjan ezzel akart nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra, hogy legyen rugalmasabb a vele folytatott nukleáris tárgyalásokon.