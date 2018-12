Kína először enged be amerikai rizst a piacára

Kína először nyitotta meg piacát az amerikai rizs előtt, ami szakértők szerint újabb jele annak, hogy kezd enyhülni a két ország között fagyossá vált kapcsolat.



A kínai vámhatóság honlapjára pénteken felkerült közlemény szerint csütörtöktől (december 27.) lehetőség van arra, hogy az Egyesült Államok több fajta rizst, így például barnarizst és fényezett rizst exportálhasson Kínába.



Kikötés azonban, hogy a szállított rizs minőségének meg kell felelnie a kínai előírásoknak és hogy a szállítmányokat be kell jegyeztetni az amerikai mezőgazdasági minisztériumnál.



Megfigyelők szerint Peking ezzel is "jó szándékát" kívánja jelezni a kereskedelmi feszültség enyhítését célzó, januárban kezdődő kétoldalú tárgyalások kezdete előtt. Az egyelőre nem tisztázott, hogy az Egyesült Államok mennyi rizst szállíthat Kínában, amely tradicionálisan Ázsiából szerzi be a szükséges mennyiséget.



Szakértők szerint inkább gesztusról van szó Peking részéről, hiszen az amerikai rizs ára nem versenyképes, drágább a Dél-Ázsiából beszerzett rizsnél. Csütörtökön a pekingi kereskedelmi minisztérium egyik illetékese azt mondta, hogy a kínai és az amerikai szakértők gőzerővel készítik elő a kereskedelmi feszültség enyhítését célzó kétoldalú tárgyalást.



A Bloomberg hírügynökség úgy tudja, hogy a tárgyalások január 7-én kezdődnek Pekingben. A két ország között januártól 90 napos kereskedelmi "tűzszünet" lép életbe a Hszi Csin-ping kínai államfő és Donald Trump amerikai elnök között december elsején Argentínában született megállapodás értemében.



Donald Trump már korábban bejelentette, hogy január elsejétől kilencven napra felfüggesztik a pótvámok kivetését a kínai importcikkekre, hogy ezzel is lehetőséget adjanak a kereskedelmi tárgyalások folytatására. Kína válaszul jelezte, hogy január elsejétől 90 napra felfüggeszti a megemelt importvám kivetését 126 milliárd dollár értékű amerikai gépjármű és járműalkatrész behozatalára.



Az intézkedéssel az importvám 40 százalékról átmenetileg 15 százalékra csökken.