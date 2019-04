Környezetvédők eltorlaszolták a Londoni Értéktőzsde bejáratát és még nagyobb felfordulást akarnak

A Londoni Értéktőzsde (LSE) bejáratát torlaszolták el csütörtökön a Londonban hosszú ideje folyamatosan tiltakozó környezetvédelmi aktivisták. A csoport bejelentette, hogy a demonstrációsorozat utolsó napján a londoni City pénzügyi központjában igyekszik minél nagyobb felfordulást okozni.



A rendőrség, a Scotland Yard csütörtöki tájékoztatása szerint a tiltakozások kezdete óta eddig 1088 tüntetőt vettek őrizetbe.



Az Extinction Rebellion nevű kampánycsoport több tagja csütörtök délelőtt az LSE összes bejáratát élőláncokkal állta el, úgy, hogy a láncok szélein álló tagok a Szent Pál-székesegyház közvetlen közelében emelkedő épület falához, a láncokban álló tüntetők egymáshoz ragasztották magukat.



A csoport több más tagja a pénzügyi központ kelet-londoni irodavárosát és a City repülőteret kiszolgáló városi vasút, a Docklands Light Railway (DLR) forgalmát bénította meg azzal, hogy felmásztak egy szerelvény tetejére.



Csütörtöki közleményében az Extinction Rebellion azzal indokolta a tőzsde és a londoni pénzügyi központ elleni demonstrációt, hogy a londoni részvénypiacon a világ leginkább környezetkárosító cégeinek papírjai forognak. E cégek között fosszilis üzemanyagokat gyártó vállalatok és erősen környezetpusztító módszerekkel működő bányatársaságok, esőerdők kiirtásával környezeti katasztrófát okozó vállalkozások vannak.



A londoni tőzsde "szó szerint bolygónk elpusztításával kereskedik" - áll a demonstrációkat szervező csoport közleményében.



A londoni pénzügyi központ saját rendőrsége, a City of London Police csütörtöki tájékoztatásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Cityben várhatóan egész nap fennakadásokkal kell számolni a tiltakozó akciók miatt.



Az Extinction Rebellion az elmúlt hetekben London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálta megbénítani a közlekedést. Aktivistái letáboroztak más helyszínek mellett a Waterloo hídon, a két leghíresebb bevásárlóutca, a Regent Street és az Oxford Street találkozásában lévő Oxford Circus forgalmi csomópontban, valamint a parlament épületegyüttese előtti téren.



A demonstrációk miatt hosszú ideig 55 londoni autóbuszjárat nem közlekedett; ez önmagában naponta 500 ezer ember utazását érintette.



Az Extinction Rebellion a húsvéti hétvégén megpróbálta megbénítani a legforgalmasabb európai repülőtér, a londoni Heathrow működését is, ez azonban a rendkívüli rendőrségi készenlét miatt nem sikerült.



Sajid Javid brit belügyminiszter már a Heathrow-n tervezett tiltakozó akció előtt bejelentette, hogy a hatóságok "a törvény teljes erejével" fellépnek azok ellen, akik a légiközlekedés biztonságát veszélyeztetik.



Az eddigi tiltakozó megmozdulásokban a fiatal aktivisták ezrei mellett több száz tudományos kutató, középiskolai és egyetemi tanár, művész és közéleti személyiség vett részt.



Múlt pénteken, az Oxford Circus közepén felállított - a rendőrség által azóta eltávolított - rózsaszínű vitorláshajón beszédet mondott Emma Thompson Oscar-díjas brit színésznő is. Kijelentette: a tüntetések helyszínei "a józan ész kis szigetei". Hozzátette: a mostani nemzedék környezetpusztító életvitelével a fiatal generációkat hagyja cserben.



Az Extinction Rebellion olyan törvényeket követel, amelyek alapján 2025-ig zéróra csökkenne Nagy-Britanniában a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása.



A rendőrség a tiltakozók belvárosi táborhelyeit már felszámolta, és a csoport bejelentette, hogy csütörtökön befejezi a demonstrációsorozatot.