Koszovó újabb szankciókat tervez Szerbia ellen

A százszázalékos vámok kivetése után Pristina újabb szankciókat tervez Szerbia ellen, a koszovói belügyminiszter-helyettes bejelentése szerint a jövőben a szerb rendszámú autókat nem engednék be az országba.



Izmi Zeka kijelentése ellenére az intézkedés azonban feltételezhetően nem az összes, Szerbiában regisztrált autóra vonatkozna, hanem csak a dél-szerbiai rendszámú járművekre, ezzel szeretnék ugyanis kiszűrni azokat a szerbeket, akik Koszovóban élnek, de nem hajlandóak ott bejelenteni járműveiket. Egyelőre azonban nem derült ki, hogy voltaképpen mely szerb járműveket tiltanák ki Koszovóból.



A pristinai Economia Online című gazdasági portálnak Izmi Zeka azt is elárulta, hogy pártja, a kormányzó Koszovói Demokrata Párt (PDK) kezdeményezte a százszázalékos vám bevezetését a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező árukra, és további szigorításokat terveznek. Mint mondta: már előkészítették a szükséges intézkedéseket a Szerbiából érkező járművek belépésének tilalmára. Ez csak válaszlépés arra, ahogyan Szerbia a koszovói állampolgárokkal bánik - magyarázta a belügyminiszter-helyettes. Pristina novemberben vetett ki 100 százalékos vámot a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékekre, de az intézkedés akkor még nem vonatkozott azokra az árucikkekre, amelyeket a két említett országban állítanak elő, de valamilyen külföldi vállalat termékeinek számítanak, január elsejétől már ez utóbbiakra is vonatkozik a védővám. A koszovói lépést az Európai Unió élesen bírálta, a pristinai vezetők szerint viszont ilyen kemény válaszra volt szükség Szerbia "agresszív" politikájával szemben. A pristinai sajtó jelentése szerint a koszovói kormánynak szombaton kellett volna szavaznia arról, hogy visszavonják-e az intézkedéseket, de a voksolást elhalasztották. Ramush Haradinaj koszovói kormányfő korábban leszögezte, a vámemelésre vonatkozó döntést csak akkor vonják vissza, ha Szerbia elismeri Koszovó függetlenségét.



"Készen állunk arra, hogy szabadkereskedelmi megállapodást írjunk alá Szerbiával" - mondta. Erre viszont a várakozások szerint Szerbia nem lesz hajlandó, ugyanis még mindig saját tartományának tekinti Koszovót, amely 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét. Ilyen megállapodást független országok kötnek egymással, így a megállapodás aláírásával Szerbia voltaképpen szuverén államként ismerné el Koszovót. A szerb elnök közölte, hogy Belgrád mindaddig nem folytatja a kapcsolat normalizálására vonatkozó, 2013-ban megkezdett párbeszédet, amíg Pristina vissza nem vonja a vámemelést.