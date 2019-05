Kurz ajánlatot tett az ellenzéknek a bizalom megszavazásáért cserébe

Több előzékeny ajánlatot tett a parlamenti pártoknak Sebastian Kurz kancellár csütörtökön cserébe azért, hogy bizalmat szavazzanak neki és kisebbségi kormányának a hétfői rendkívüli parlamenti ülésen.



Erről maga a kancellár számolt be, miután megbeszélést folytatott az ellenzéki pártok képviselőivel.



Elmondta, hogy felajánlotta két parlamenti vizsgálóbizottság munkájának folytatását a szeptemberi előrehozott parlamenti választások után, valamint az összes parlamenti párt frakcióvezetőjének meghívását a kormányülésekre a választásokig.



Mindenekelőtt ígéretet tett - az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) kötött koalíció felbomlását okozó, és Heinz-Christian Strache alkancellár, pártelnök lemondásához vezető - ibizai botrány és az azzal kapcsolatos vádak felderítésére. "A kezünket kinyújtottuk" - mondta Kurz a tárgyalás után.



A videofilm-botrány "gördülékeny felderítése" céljából a kancellár egy akciócsoportot állít fel az infrastrukturális minisztériumban a költségvetési pénzek elosztási folyamatának és felhasználásának vizsgálatára.



Ezenkívül ígéretet tett az osztrák szövetségi alkotmányvédelmi és terrorelhárítási hivatal (BVT), illetve a korrupciógyanús Eurofighter-vadászgépbeszerzés ügyében korábban felállított két vizsgálóbizottság munkájának felújítására a választások után.

Az ellenzéki pártok képviselői megerősítették álláspontjukat a kancellár elleni bizalmatlansági indítvány ügyében.

Intézkedéseket ígért az adófizetők pénzével való takarékoskodásra: többek között korlátoznák a minisztériumok hirdetéseit a parlamenti választásokról, és nem írnának ki pályázatokat tisztségek betöltésére, hogy a tárcák működőképessége biztosítva legyen. Továbbá a választásokig nem fognak új törvényjavaslatokat szakértői vizsgálatra bocsátani vagy a parlamenthez benyújtani.



A párttörvény reformjára vonatkozó követelésekre - amit Margit Kraker számvevőszéki elnök, valamint a Most és a NEOS párt vetett fel - Kurz pozitívan reagált, mondván, hogy pártja nyitott a tárgyalásokra, és mindig is síkraszállt a párttámogatások csökkentése mellett.



Kurz "jónak, nyugodt hangulatúnak és tárgyszerűnek" minősítette a tárgyalást.



Az ellenzéki pártok képviselői megerősítették álláspontjukat a kancellár elleni bizalmatlansági indítvány ügyében. Peter Pilz, az indítványt kezdeményező Most listája (Liste Jetzt) vezetője "alapjában véve eredménytelennek" minősítette a tárgyalást. "A kancellár nem mondott semmi olyat, ami olyan benyomást keltett volna, hogy tanult a történtekből, kész valamit változtatni, kész Ausztriát másképp kormányozni, mint az elmúlt másfél évben tette. Mindazonáltal jelezte, hogy pártja hajlandó lenne változtatni a már kész bizalmatlansági indítványok, kész több változatot is kidolgozni, ha azok a szociáldemokratáknak (SPÖ) és a szabadságpártiaknak (FPÖ) jobban megfelelnének. Lehet szó egy Kurz elleni, egy Kurz és az ÖVP-miniszterek elleni vagy egy, az egész kormány elleni bizalmatlansági indítványról - mondta. Csak az a fontos, hogy az indítvány sikerrel járjon - tette hozzá.



Sem az SPÖ, sem az FPÖ nem döntött még véglegesen arról, hogy támogatja-e a bizalmatlansági indítványt.



Jörg Leichtfried, az SPÖ frakcióvezető-helyettese az APA-nak küldött nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy a tárgyalással semmi sem változott. Kurz "magától értetődő dolgokat kedvező ajánlatokként adott el a parlamenti frakcióknak". Ilyennek minősítette például az ibizai videofilm nyomán felmerült súlyos vádak felderítését vagy a két parlamenti vizsgálóbizottság munkájának felújítását. A helyzet egésze viszont "semmit sem változott". Kurz egy egypárti ÖVP-kormányt vezet, és továbbra sem szándékozik parlamenti többséget szerezni hozzá. Leichtfried "bizalomépítő intézkedéseket" sürgetett, amelyeket Kurz szerinte eddig "nagyon elhanyagolt".



Beate Meinl-Reisinger, a bizalmatlansági indítványt kezdettől elutasító Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) párt elnöke arra kérte ellenzéki kollégáit, hogy ne utasítsák el a kormányoldallal folytatott tárgyalásokat.



Walter Rosenkranz, a szabadságpárt frakcióvezetője az ORF televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy a kancellár által bejelentett intézkedések az "udvariasság, tisztelet intézkedései" voltak, semmi több. Voltak olyan jelzések Kurz részéről, hogy sürgősen tárgyalásokat kezdenek a pártfinanszírozás kérdéséről, de ez nem a kormány, hanem a parlament hatáskörébe tartozik - hívta fel a figyelmet az FPÖ frakcióvezetője.



(Lead-kép: MTI)