Láncfűrésszel támadt a gyilkos: gyermekei szeme láttára ölték meg a férfit - fotók

Rémfilmekbe illő gyilkosság történt csütörtökre virradóra a romániai Szentandráson. A véres jeleneteknek szemtanúi voltak az áldozat gyermekei is -Egy helyi hírportál beszámolója szerint egy 44 esztendős férfit ölt meg a 32 éves unokatestvére. A gyilkos egy láncfűrésszel szétszabdalta a bejárati ajtót, behatolt a házba, és rátámadt az álmából felébresztett áldozatra. A 44 éves férfi mezítláb kimenekült az udvarra, ám támadója utolérte, és szó szerint lefejezte.A házban tartózkodott az áldozat két gyermeke is, akik szemtanúi voltak a jeleneteknek.A gyilkost az utcán fogták el kis idő múlva a rendőrök, kezében volt a láncfűrész is. A 32 éves férfit bevitték Temesvárra kihallgatásra. A rendőröknek csak annyit mondott, hogy unokatestvére az áldozatnak, de tettének indítékait nem árulta el.