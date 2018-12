Leomlott egy lakótömbház része Oroszországban, halottak - fotók

Gázrobbanás következtében leomlott hétfő hajnalban egy tízszintes lakótömb egyik lépcsőháza Oroszországban, az Urál déli részén, Magnyitogorszk városában. Legkevesebb heten meghaltak, többtucatnyi ember sorsa bizonytalan. Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki Szocsiban készült az újév megünneplésére, programját megszakítva Magnyitogorszkba utazott. A Rosszija 24 televízióban látni lehetett a fekete öltönyt viselő államfőt, amint helyi vezetőkkel tárgyalt, majd meglátogatta a sebesülteket a kórházban. Előzőleg az államfő a Moszkvától 1400 kilométerre keletre fekvő városba küldte Jevgenyij Zinicsevet, a rendkívüli helyzetek miniszterét és Veronyika Szkvorcova egészségügyi minisztert.A 12 lépcsőházból álló paneltömb még 1973-ban épült. A robbanás következtében az egyik lépcsőház fele a tizedik emelettől a földszintig teljesen leomlott. A lépcsőház 48 lakásában hivatalos adatok szerint összesen 120 ember volt bejelentve. A rendkívüli helyzetek minisztériumának adatai szerint 26 lakás omlott össze a robbanás után, ezekben hivatalosan 46-an laktak. Az áldozatok pontos száma továbbra is bizonytalan. A legfrissebb adatok szerint hét ember halt meg, öt lakót - közöttük két gyermeket - kórházba kellett szállítani, kettejüket súlyos állapotban. A romok alatt feltehetően 36-40 ember lehet, az eltűntek között hét gyermek van - közölte Jevgenyij Zinicsev, a rendkívüli helyzetek minisztere, aki Putyinnal tárgyalt a helyszínen. Oleg Klimov, a Cseljabinszki terület helyettes kormányzója szerint 79 lakó volt az épületben a robbanás idején.A tragédia túlélőit egy iskolába menekítették ki. A mentők hétfő este is folytatták a kutatást a romok között, miközben a meteorológiai előrejelzés szerint az éjjel akár mínusz 23 Celsius-fokos hideg is lehet. A mentésen közel másfélezren dolgoztak a -17 Celsius-fokos hidegben, munkagépekkel próbálták a törmeléket átkutatni. Két repülőgéppel újabb mentőcsapatokat irányítottak a helyszínre. Veronyika Szkvorcova újságírók kérdése, hogy mekkora esély van a romok alatt rekedtek megtalálására, kijelentette: "Az idő múlásával csökkennek az esélyek". "Hihetetlen dolgok azonban mindig történnek" - tette hozzá. Az omlás okaként a hatóság nem szándékos gázrobbanást tételez fel. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megerősítette, hogy gázrobbanás történt, és bűnügyi eljárást indítottak az ügyben. Gázrobbanások gyakran előfordulnak az orosz lakóházakban, az ok rendszerint a biztonsági előírások be nem tartása, illetve a karbantartás hiánya. Magnyitogorszkot a világ egyik legszennyezettebb városai között tartják számon a fém- és acélipara miatt.- Legkevesebb négyen meghaltak, többtucatnyi ember sorsa bizonytalan. Összesen 48 lakás szenvedett kárt, ezekben - a hivatalos adatok szerint - összesen 120 ember volt bejelentve. Az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint 68 embert keresnek még. Öt lakót kellett kórházba szállítani, kettejüket súlyos állapotban. A mentésen csaknem ötszázan dolgoznak, munkagépekkel próbálják a törmeléket átkutatni. A munkálatokat nagyban nehezíti a mínusz 17 fokos hideg. Az omlás okaként a hatóság nem szándékos gázrobbanást tételez fel.A Moszkvától 1400 kilométerre keletre fekvő városban bekövetkezett tragédiáról Vlagyimir Putyin orosz elnököt is tájékoztatták. Az államfő utasítására Jevgenyij Zinicsev, a rendkívüli helyzetek minisztere és Olga Szkvorcova egészségügyi miniszter a helyszínre utazik.- Leomlott hétfőn reggel egy lakótömbház része Oroszországban, az Ural déli részén, Magnyitogorszk városban.Legkevesebb ketten meghaltak. Összesen 48 lakás szenvedett kárt. Az épületben 110 ember lakott. Hogy hányan rekedhettek a romok alatt, egyelőre nem tudni. A mentésen mintegy kétszázan dolgoznak. Az omlás okaként a hatóság nem szándékos gázrobbanást tételez fel.